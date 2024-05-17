7 معلومات عن ليالي دهراب بعد آخر مقابلة تلفزيونية.. عمل تسبب في إصابتها بنوبة بكاء

بفستان أبيض قصير، ظهرت الفنانة الكويتية ليالي دهراب مع الفاشينيستا الكويتية دانة الطويرش في بودكاست؛ نشرت منه مقاطع قصيرة عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، وخلال ساعات قليلة تصدر اسمها محركات البحث بعد دخولها في نوبة بكاء وتأثرها لعدم مشاركتها في أحد الأعمال الفنية، فمن هي؟.

7 معلومات عن ليالي دهراب

ليالي دهراب، فنانة كويتية من مواليد 6 أبريل عام 1996.

تبلغ من العمر 28 عامًا.

بدأت ليالي دهراب مشوارها الفني عام 2018، بحسب «صفحتها عبر انستجرام».

عام 2021 شاركت في مسلسل «أمينة حاف» الذي تسبب لها في شهرة كبيرة.

شاركت مؤخرًا في مسرحية «صنع في الكويت» لكن بشكل مفاجئ تم استبعادها، وأبدت حزنها الشديد لهذا السبب خلال تواجدها في الـ«بودكاست» مع دانة الطويرش.

يتابع ليالي دهراب عبر صفحتها على«إنستجرام» 2 مليون شخص.

ترفض الزواج حاليًا؛ وترى أنها ما زالت صغيرة.

آخر لقاء لـ ليالي دهراب

خلال لقاء ليالي دهراب في الـ بودكاست مع دانة الطويرش؛ تحدثت عن رفضها للزواج حاليًا قائلة: «أنا توني صغيرة، وضد الزواج، محد كفو يأخذني»، واختتمت حديثها بأن هذا سيكون آخر لقاء لها، وسارعت «الطويرش» بالرد عليها قائلة: «يعني تعتزلين»، لترد عليها قائلة: «إذا الله عطاني هالشي».

اللقاء القصيرة عبر «بودكاست» ظهرت فيه ليالي دهراب بوزن زائد عكس طبيعتها الرشيقة؛ ولم تتحدث عن السبب لكن الجماهير في التعليقات رجحوا أن السبب هو إصابتها بالغدة، وتعاطفوا معها بالدعاء.