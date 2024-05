مخرج Godzilla x Kong ينسحب من الجزء السادس بسلسلة الأفلام

قرر المخرج آدم وينجارد، الذي أخرج آخر فيلمين من سلسلة أفلام MonsterVerse الناجحة، عدم تقديم جزء سادس من السلسلة، التي يعرض الجزء الخامس منها ويحمل توقيعه حاليًا في السينما حول العالم بعنوان «Godzilla x Kong: The New Empire»، محققًا إيرادات وصلت إلى 564 مليون دولار على مدار شهرين.

وكشف آدم وينجارد، أنه يرغب في العمل على مشروع سينمائي مختلف خلال الفترة المقبلة، قائلًا إنه يعمل فيلم أكشن وإثارة بعنوان «Onslaught»، ويستعد للتصوير في الخريف، وفقًا لما نشره موقع «هوليوود ريبورتر».

التعاقد مع كاتب للعمل على الجزء الخامس

ولكن المشروع الجديد لم يتناسب مع الشركة المنتجة لسلسة أفلام MonsterVerse التي رغبت في بدء العمل على جزء جديد من السلسلة، بالرغم من تأكيد رغبتها في رؤية عودة وينجارد إلى كرسي المخرج، إلا أنّ عودته كانت تبدو مشكوكًا فيها بعد تعاقد الشركة مع كاتب فيلم «Shang Chi and the Legend of the Ten Rings scribe» ديف كالاهام لبدء كتابة نص جديد بعد أسبوع أو أسبوعين.

الفيلم الأكثر ربحًا من بين سلسلة MonsterVerse

«Godzilla x Kong» على وشك أنّ يصبح الفيلم الأكثر ربحًا من بين سلسلة أفلام MonsterVerse الخمسة، ومن المرجح أنّ ينتزع هذا اللقب من فيلم «Kong: Skull Island» لعام 2017، الذي بلغت إيراداته 568 مليون دولار، قد يكون أيضًا أكثر الأفلام ربحية من بين الأفلام الخمسة في السلسلة، إذ تكلف إنتاجه 135 مليون دولار فقط.