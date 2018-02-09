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الوطن

ضبط عاطلين لسرقتهما دراجة نارية "توك توك" بالمحلة الكبرى

اليوم PM 07:26
كتب: أحمد فتحي
ضبط عاطلين لسرقتهما دراجة نارية "توك توك" بالمحلة الكبرى

عاطلين مسجلين شقي خطر لسرقتهما دراجة نارية "توك توك " بالمحلة الكبري

تمكنت المباحث الجنائية بالغربية، اليوم، من ضبط عاطلين مسجلين شقي خطر لسرقتهما دراجة نارية "توك توك" بنطاق قرى مركز المحلة، وذلك في إطار خطة مديرية الأمن لإحكام التواجد الشرطي ومواجهة الخارجين على القانون على مستوى المحافظة.

وتلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارًا من العقيد علاء الغرباوي مأمور مركز المحلة يفيدبورود بلاغًا من "طاهر أحمد حسن"، 40 سنة، سائق توك توك مقيم بعزبة كامل التابعة للقرية القيصرية، بدائرة المركز باكتشافه سرقة دراجته البخارية "توك توك – دون لوحات" شاسيه رقم 53874 موتور رقم 86853 من أمم مسكنه "بأسلوب المغافلة" ولم يتهم أحدًا بالسرقة.

تم تشكيل فريق بحث جنائي قاده اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية، والعقيد محمد عمارة رئيس فرع البحث الجنائي بالمحلة وسمنود، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة كل من "عدي. م. ب"، 27 سنة، عاطل، مقيم بقرية بطينة بدائرة المركز وسبق اتهامه في 19 قضية "سرقة بالإكراه – مخدرات –سلاح ناري – سرقة"، و"عادل. ط. ا."، 35 سنة، عاطل، مقيم بقرية بطينة بدائرة المركز وسبق اتهامه في قضايا "سرقة بالإكراه وسلاح أبيض".

وبتقنين الإجراءات الأمنية وبإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة تمكن النقيب عمر أبوبكر رئيس مباحث مركز المحلة، وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط المتهم الأول، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أقر بصحتها وأضاف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهمين والتصرف في الدراجة النارية "توك توك" ببيعها لـ "أحمد كمال .ع" وشهرته "جعلص"، 30 سنة، مقيم بنطاق مركز المحلة وسبق اتهامه في قضايا "سلاح أبيض – إطلاق أعيره نارية" وبمواجهته أقر بشرائه الدراجة النارية وعلمه أنها من متحصلات السرقة.

وتحرر محضر رقم 8 من أحوال المركز وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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