خبراء أجانب يجرون 6 مناظير لأطفال حديثي الولادة بالمنصورة

أجرى اثنين من الخبراء من دولتي بولندا وإسبانيا 6 عمليات بالمناظير منهم 4 عمليات لأطفال حديثي الولادة لم تتجاوز أعمارهم أسبوع واحد وذلك بمستشفى الأطفال بالمنصورة، على هامش ورشة عمل مميزة لجراحات مناظير الأطفال بالتعاون مع جمعية جراحة الأطفال المصرية.

واستضافت ورشة العمل، خبيرين من أهم جراحي مناظير الأطفال على مستوي العالم وهم الدكتور داريوس بولينيسكي من بولندا، والدكتور خوان كارلوس من إسبانيا.

وشارك في ورشة العمل جراحي الأطفال من كافة جامعات مصر حيث أشادوا بورشة العمل ودقة تنظيمها ومدي أهميتها في رفع المستوي العلمي والجراحي لهم.

وتخلل أثناء ورشة العمل بعض المحاضرات والمناقشات العلمية بين جراحي الأطفال من كافة الجامعات وفريق جراحي الأطفال بالمنصورة تحت إشراف الدكتور محمد الغزالي الرئيس الشرفي لورشة العمل ، والدكتورادهم السعيد المنظم الأساسي لورشة العمل والدكتور محمد الشربيني المنسق العام بين جامعة المنصورة وجامعات مصر المختلفة.