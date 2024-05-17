بقدم واحدة.. «عبادة» يتحدى السرطان ويوثق جمال الإسكندرية (صور)

بقدم واحدة يتحرك «عبادة» برشاقة ملحوظة، الابتسامة تعلو وجهه، ويداه تقبضان على حامل تليفون يلتقط مقاطع مصورة للفنانين فى مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير المنصرم، وتتجه إليه الأنظار، نظراً لإرادته الحديدية.

عبادة هشام، 24 سنة، خرِّيج كلية حقوق إنجليزى جامعة الإسكندرية، أصيب بسرطان فى قدمه منذ 9 سنوات، نتج عنه بتر قدمه اليسرى من فوق الركبة: «ضحيت بعضو واحد فى جسمى علشان أكسب حياتي»، هكذا عقَّب الشاب السكندري على إجراء عملية البتر في عام 2016.

قصة تحدي

تلك التضحية كانت غالية الثمن بالنسبة لشاب بكامل طاقته وحيويته، إلا أن «عبادة» كان له رأي آخر، فحوّل المحنة إلى منحة: «حبيت أتحدى نفسي بعد بتر رجلي، ولأني بحب تصوير الفيديو قررت أكون مصور فيديو بقدم واحدة، باخد كادرات متحركة مش ثابتة، لأني بعشق التحدي».

تجربة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

احتاج «عبادة» إلى شراء «جيمبال»، وهى آلة لمنع اهتزاز الفيديو أثناء الحركة، ساعدته على خوض تجارب عدة، منها تصوير حملات إعلانية لعدد من الأماكن التجارية، قبل أن يصل إلى أهم محطاته ويكون عنصراً أساسياً في فريق «الميديا» بمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير المنصرم.

«حقيقي ماكنتش متوقع أكون جزء من تيم ميديا مهرجان كبير زي الإسكندرية للفيلم القصير، والحلم اتحول حقيقة، بقيت قادر أبدع وأصوّر الممثلين اللى بحبهم وشجّعوني، أبرزهم الفنان حمزة العيلي»، يقولها «عبادة»، مشيراً إلى أن تلك الخطوة ستجعله يخطو خطوات أفضل في السنوات المقبلة، كونه يأمل أن يصبح مصور فيديو فى الأفلام والمسلسلات، وأن يثبت قدرته على تحدى الصعاب فى الحياة، مختتماً كلماته: «طول ما فيّا نفس، قادر أحقق حلمي».