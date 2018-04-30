"دي ميديا" وكيلا إعلانيا لشبكة قنوات ON 

أعلنت شركة "إعلام المصريين" عن اختيارها للوكيل الإعلاني لشبكة قنوات "أون"، بعد المفاضلة بين أفضل العروض وذلك بعد انتهاء العلاقة مع "برومو ميديا".

وصرح تامر مرسي رئيس مجلس إدارة شركة "إعلام المصريين" المالكة لشبكة قنوات أون، بأن اختيار شركة "دي ميديا" كوكيل إعلاني، جاء بناء على معايير تم وضعها والاختيار على أساسها وأن شركة "دي ميديا" ستكون شريكا استراتيجيا في إرساء المنظومة الإعلانية لمجموعة "إعلام المصريين".

وأضاف "مرسي" أن قنوات "أون" لديها محتوى قوي في الفترة المقبلة، سواء على مستوى دراما رمضان أو برامج جديدة خلافًا للحقوق الحصرية لمنتخب مصر في أثناء مبارياته المقبلة في الطريق إلى روسيا 2018.