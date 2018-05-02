سعفان للمقاولين: ساهموا في شراء شهادات أمان للعمال

قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن مراكز المعلومات، بديوان عام الوزارة، مستمرة في تسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة، بجميع المحافظات.

وأضاف سعفان، في تصريحات صحفية، اليوم، أنه من المقرر تصنيف المسجلين من هذه العمالة جغرافيا ومهنيا بهذه القطاعات، تمهيدًا لوضع آلية تنظم عملية تشغيلهم، ووضع رؤية للرعاية الشاملة وفقا لكل فئة بالتنسيق والتعاون مع وزارات التضامن الاجتماعى، والمالية، والتنمية المحلية، والمحافظات، والنقابات العمالية.

وشدد سعفان على أن هذه الخطوات الجادة، تأتي في إطار اهتمام القيادة السياسية برعاية هذه الفئة من العمال، من خلال توفير سبل الرعاية والحماية اللازمة لها.

وأوضح سعفان أنهم وجهوا مديرى مديريات القوى العاملة بضرورة حث المقاولين الذين يستخدمون عمالة موسمية مؤقتة بالإسهام فى شراء شهادة "أمان"، لتوفير حماية تأمينية لهم، بما يضمن استقرار أسرهم فى حالة الوفاة أو الإصابة.