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الوطن

"وهب الله": سعيد بحشد العمال في اليوم الاول للانتخابات

منذ 36 دقيقة
كتب: حسام حربى
"وهب الله": سعيد بحشد العمال في اليوم الاول للانتخابات

محمد وهب الله

قال النائب محمد وهب الله، الأمين العام لاتحاد عمال مصر، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إنه سعيد بمشهد الحشد الذي شهدته انتخابات العمال في يومها الأول.

وأضاف وهب الله، لـ"الوطن"، أنه جاء لتفقد اللجان ومتابعة سير العملية الانتخابية، مؤكدا على ضرورة الاختيار الجيد لممثي العمال في التنظيمات النقابية الجديدة.

وكانت مديريات القوى العاملة، بالمحافظات قد فتحت ابوابها صباح اليوم، لاستقبال طلبات المرشحين للجان النقابية العمالية والتي يصل عددها نحو 5000 لجنة نقابية تابعة للنقابات العامة.

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