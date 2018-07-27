قررت وزارة الأوقاف إقامة صلاة الخسوف عقب صلاة العشاء، اليوم، بالمساجد الكبرى، تطبيقًا للسنة النبوية المشرفة.

وأضافت الوزارة في بيان لها: صلاة الخسوف سُنّة عن النبي؛ وينادي لها بصلاة جامعة كالعيد، بلا أذان ولا إقامة، وتؤدى ركعتين، بركوعين وسجودين، وهي صلاة جهرية كونها تصلى ليلاً.

وحول كيفية أدائها، أوضحت الوزارة مناسكها بأن يكبر تكبيرة الإحرام، ويستفتح بدعاء الاستفتاح، ويقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن الكريم، ثم يركع ركوعًا معتدلاً فيسبح بطمأنينة، ثم يرفع من ركوعه فيسبح ويحمد، ثم يقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن الكريم، ويستحب أن تكون القراءة بعد الركوع الثاني أقصر منها بعد الركوع الأول، ثم يركع بطمأنينة وهو دون الركوع الأول، ثم يرفع من الركوع فيسبح ويحمد، ثم يسجد سجدتين، ولا يطيل الجلوس بينهما، ويقوم إلى الركعة الثانية، ويفعل كما فعل في الركعة الأولى، ويستحب أن تكون الركعة الثانية أقصر من الأولى قراءة وركوعًا، ثم يتشهد ويسلم.