أحمد موسى: الطوابير أمام لجان الاستفتاء الدستوري "تدمر الخونة"

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الإقبال الكبير الذي تشهده جميع اللجان الانتخابية حاليا وفي كل محافظات الجمهورية، من كل الفئات سيدات ورجال وشباب وكبار السن، وذوي الاحتياجات الخاصة، تؤكد مدى وعي المواطنين بأهمية المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وأضاف موسى، خلال بث مباشر على قناة "صدى البلد" في تغطية مباشرة لعملية الاستفتاء، أن كل "الطوابير الموجودين حاليا أما اللجان تدمر الخونة".

وتابع موسى، أن حجم هذا المشاركات من المواطنين يؤكد أن الاستفتاء سينحج بـ"نعم" التي سيكون لها الكلمة العليا في صناديق الأقتراع، وهو ما تؤكده احتفالات المواطنين أمام اللجان.

وانطلق التصويت على استفتاء التعديلات الدستورية، اليوم، للمصريين في الخارج، وذلك لمدة 3 أيام تنتهي يوم 21 أبريل الجاري، فيما تجرى أيام 20 و21 و22 من الشهر ذاته بالداخل، حسبما أعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، في مؤتمر صحفي عقده، أمس الأول، بمقر الهيئة العامة للاستعلامات لإعلان الجدول الزمني للاقتراع.

وأكدت "الوطنية للانتخابات"، عدم إجراء التصويت للمصريين بالخارج في دول اليمن وليبيا والصومال وسوريا، فيما خصصت وزارة الهجرة خطوطًا ساخنة لمتابعة التصويت بالخارج، وتلقي أي استفسارات أو شكاوى ترد من الناخبين على مدار الساعة.

ويبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء في جميع أيام الاقتراع بالداخل والخارج؛ وفقًا لتوقيت الدولة التي يجرى فيها الاقتراع، وتتخللها ساعة راحة بما لا يخل بسلامة عملية الاستفتاء، فضلًا عن إجراء عملية الاقتراع والفرز في حضور ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.

كان مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، وافق بأغلبية الأعضاء على التعديلات الدستورية، وذلك يوم 16 أبريل الجاري، وصوَّت على التعديلات الدستورية 554 عضوًا، ووافق عليها 531 نائبا، ورفضها 22 نائبًا، فيما امتنع عضو عن التصويت.