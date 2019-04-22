افتتح المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية المؤتمر والمعرض الثانى لكفاءة الطاقة بقطاع البترول "EPEEC 2019" والذى تعقد فعالياته على مدار يومى 22 و23 أبريل تحت شعار"من النجاح إلى الاستدامة" بمشاركة العديد من الشركات المصرية والعالمية وممثلى اكثر من 100 شركة من شركات قطاع البترول وممثلى عدد كبير من المنظمات الكبرى ومؤسسات التمويل الدولية في مقدمتها الاتحاد الأوروبى والبنك الأوروبى لاعادة الاعمار والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولى ومنظمة اليونيدو ووكالة التعاون الدولى اليابانية " الجايكا " ، ويهدف المؤتمر إلى استعراض أحدث التكنولوجيات والآليات العالمية فى مجال كفاءة الطاقة وتبادل الخبرات ووجهات النظر من خلال جلسات نقاشية على مدار يومين الى جانب المعرض المصاحب الذى يضم 19 جناحاً للشركات المشاركة.

وأكد المهندس طارق الملا فى كلمته الافتتاحية أن قطاع البترول تبنى على مدار العامين الماضيين تنفيذ استراتيجية متكاملة تدعم تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 وفى مقدمتها تحقيق التنمية المستدامة حيث تهدف الاستراتيجية إلى زيادة دور القطاع فى عملية التنمية الشاملة وتعظيم الاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وأصولها بشكل مستدام وزيادة عوائدها.

وأضاف الملا أنه ايماناً من قطاع البترول بأهمية تحسين كفاءة استخدام الطاقة تم تخصيص برنامج له ضمن مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول والذى استطاع خلال عامين تحقيق نتائج ايجابية من أهمها وفر فى استهلاك الطاقة بلغت قيمته 350 مليون جنيه سنويا من خلال تطبيق اجراءات ترشيد الاستهلاك فى 13 شركة بترولية مشيرا الى بدء تنفيذ مشروعات لترشيد الطاقة بتمويل من البنك الاوروبى لإعادة الاعمار والتنمية في كل من شركتى السويس لتصنيع البترول وجاسكو وقرب الانتهاء من دراسة تحسين كفاءة استخدام الطاقة وتحديث الوحدات الإنتاجية بمعمل الإسكندرية للبترول ، وتم انشاء نظام مؤسسى لكفاءة الطاقة يشمل تأسيس ادارات معنية بكفاءة الطاقة بالوزارة وهيئة البترول والشركات القابضة وجارى استكمال انشاء الادارات بكافة شركات القطاع، فضلاً عن رفع درجة الوعى وتدعيم القدرات لدى العاملين في مجال كفاءة استخدام الطاقة من خلال عقد ورش عمل وتنظيم ندوات تعريفية بالتعاون مع المؤسسات والشركات العالمية المعنية لافتاً الى اعداد خطة تدريبية في مجال رفع كفاءة الطاقة تضم 68 برنامجا تدريبىا لتأهيل 1100 متدرب .واشار الوزير إلى أن المؤتمر يهدف إلى تبادل الخبرات والآراء للوصول إلى مشروعات مشتركة فى مجال تحسين كفاءة استخدام الطاقة والخروج بنتائج واعدة تساعد على تحقيق مزيد من الاستقرار والنمو الاقتصادى المستدام لافتا الى أهمية تضافر الجهود من أجل الاتفاق على برنامج موحد بين شركات القطاع والشركاء الأجانب يهدف لاستدامة كفاءة استخدام الطاقة بقطاع البترول المصرى.

وقام المهندس طارق الملا بتكريم أفضل 3 شركات في تطبيق إجراءات ترشيد وكفاءة استخدام الطاقة وهى شركات موبكو وأنربك وجاسكو .

حضر افتتاح المؤتمر والمعرض كل من المهندس محمد مؤنس مستشار الوزير لشئون الغاز والجيولوجى اشرف فرج وكيل اول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس عابد عزالرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول والمهندس أسامة البقلى رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية والكيميائى سعد هلال رئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات والمهندس محمد عبدالعظيم رئيس شركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول و الجيولوجى فكرى يوسف وكيل وزارة البترول لشئون التعدين الى جانب ممثلي الشركات المصرية والعالمية والاتحاد الاوروبى ومؤسسات التمويل الدولية .

وعلى جانب آخر شهدت الجلسة الأولى من المؤتمر والتى شارك فيها ممثلون من وكالة التعاون الدولى اليابانية والاتحاد الأوروبى والبنك الأوروبى لاعادة الاعمار والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية وصندوق المناخ الأخضر مناقشة آليات تمويل كفاءة استخدام الطاقة وسبل التعاون مع الهيئات والبنوك العالمية العاملة فى هذا المجال ، فيما استعرض المشاركون فى الجلسة الثانية أفضل السبل لتحسين كفاءة الطاقة من خلال تحسين كفاءة العمليات الانتاجية وامكانية التكامل بينها .

ومن المقرر أن يشهد اليوم الثانى للمؤتمر 4 جلسات تتناول بمزيد من التعمق أحدث التكنولوجيات المستخدمة فى مجال كفاءة استخدام الطاقة وكيفية وضع اطار عمل وسياسات لهذا المجال الحيوى واستعراض نماذج بمجال التدريب في كفاءة استخدام الطاقة .