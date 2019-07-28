طقس اليوم الأحد 28 يوليو 2019.. حار رطب على الوجه البحري والقاهرة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم، الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوبه نهارًا، لطيف ليلًا.

وقالت الهيئة، في بيان عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، إن الرؤية تقل في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية.

أما عن الرياح، فأوضحت أن أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الغربية وجنوب سيناء ومناطق من جنوب الصعيد، كما تنشط على خليج السويس وغرب البحر المتوسط مما يؤدي لاضطراب الملاحة البحرية هناك.