شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة الدكتور عبد الحكيم أبو إسماعيل، اليوم الجمعة، بالتعاون مع مديريتي التموين والصحة، حملات موسعة على الأسواق والمطاعم ومحلات الجزارة بمركز ومدينة بيلا.

وأسفرت الحملة، عن ضبط عجل جاموس كامل يزن 120 كيلو جراما مذبوح خارج المجازر الحكومية بأحد محلات الجزارة طريق "الكراكات ـ كفر الشيخ"، وتم تحرير محضر رقم 214 لسنة 2019 جنح أمن دولة طوارئ مركز شرطة بيلا، وضبط 100 كيلو جرام لحوم جاموسي مذبوحة خارج المجازر الحكومية بأحد محلات الجزارة بقرية حازق، وتم تحرير محضر رقم 215 لسنة 2019 جنح أمن دولة طوارئ مركز شرطة بيلا.

كما أسفرت الحملة، عن ضبط 50 كيلو جرام لحوم بقرى مذبوحة خارج المجازر الحكومية بأحد محلات الجزارة بقرية ابشان، وتم تحرير محضر رقم 216 لسنة 2019 جنح أمن دولة طوارئ مركز شرطة بيلا، وضبط 10 كيلو جرام لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية بأحد محلات الجزارة بقرية الكوم الطويل، وتم تحرير محضر رقم 217 لسنة 2019 جنح أمن دولة طوارئ مركز شرطة بيلا.

قاد الحملة الدكتورة عزة شحاتة، مدير إدارة بيلا البيطرية، وعبدالفتاح سالم، مدير إدارة التموين، والدكتور رامى سلامة، رئيس قسم الصحة العامة والتفتيش على اللحوم والمجازر، ورمضان عبدالمنعم، كبير مفتشيى تموين بيلا، ومحمود على أبوستيتة، مأمور الضبط القضائي بالرقابة التموينية، وعدد من القيادات التنفيذية.