تستعد فرقة الورطة المسرحية لعرض مسرحيتي "أموات يرزقون" للكاتب بهاء حجازي، و"لن أنسى" للكاتبة فاطمة طلال، على مسرح رومانس، بوسط البلد.

ويبدأ أولى العروض يوم الخميس المقبل، والعرض سيشمل تقديم المسرحتين.

وتدور أحداث رواية أموات يرزقون عن "رضا" الشاب الفقير، الذي يدفن حيا، ويخرج من المقابر مسكونا بـ4 أرواح، وعلى أخوة رضا ليعيدوا أخاهم من الحالة المزرية، التي وصل لها أن يذهبوا في رحلة لأهل الأرواح التي تسكنه.

وتدور أحداث رواية "لن أنسى" حول خيانة زوجية تحدث منذ اليوم الأول، من ليلة الزفاف حيث تكون الزوجة على علاقة حب قبل الزواج تستمر حتى بعد الزواج، أما الزوج فيكون خلفه سرا غامضا يحول حياته إلى جحيم لا يعلمه أحد سواه، يحاول الفرار منه والنجدة ولكن هيهات، ثم تقع جريمة قتل تقلب الموازين وتكشف كل المستور.

يُذكر أن العمل من بطولة محمد مدحت، وعمر عيسى، وإبراهيم حسني، وحبيبة محمد، ومحمد رضا، ونعمة أحمد، وأحمد مرسي، وسامح عادل، وعمرو عبقرينو، وأحلام أسامة، ومنار هشام، وساهر ياسر، رؤية مسرحية وإخراج عمر الشاعر.