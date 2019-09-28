أخبار ما تفوتكش| المحافظات تنتفض دعما للوطن.. والقضاء على 118 تكفيريا

تستعرض "الوطن"، في السطور التالية، أبرز الأحداث المنشورة عبر موقعها، على الصعيدين المحلي والدولي، خلال الـ24 ساعة الماضية:

عاجل.. وفاة الطفلة جنة ضحية التعذيب في الدقهلية

أعلن أحد أقارب الطفلة جنة محمد سمير، ضحية التعذيب في الدقهلية، عن وفاة الطفلة بعد تعرضها للتعذيب والاغتصاب، قبل نقلها إلى مستشفى المنصورة الدولي، إثر إصابتها بكدمات وحروق متفرقة بمناطق متفرقة بالجسد، ما تسبب في بتر ساقها.

"استخبارات موازية واغتيالات".. مراسلات سرية تكشف علاقة الإخوان بجهاز النهضة السري

كشفت وثائق سربتها هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي، دورا بارزا لتنظيم الإخوان بمصر، في بناء وإدارة الجهاز السري لحركة النهضة، المتهمّ بالتورط في الاغتيالات السياسية التي شهدتها تونس عام 2013.

السيسي ناعيا الشهداء: معركتنا مع الإرهاب لن تنتهي دون إرادة شعبية

نعى الحساب الرسمي للرئيس عبدالفتاح السيسي، على فيس بوك، شهداء الجيش المصري الذين رووا بدمائهم الذكية أرض سيناء.

الشعب قال كلمته: لا للفوضى

كالعادة، فشلت دعوات جماعة الإخوان الإرهابية، اليوم، فى حشد المواطنين للتظاهر ضد مؤسسات الدولة، فى صفعة جديدة يوجهها الشعب للتنظيم الإرهابى، حيث احتشد المواطنون، فى مختلف ميادين المحافظات، لتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى عاد إلى أرض الوطن، صباح اليوم، عقب مشاركته فى اجتماعات الدورة الـ74 للأمم المتحدة بنيويورك، وذلك دعماً للتنمية والاستقرار، حيث نظم المئات حفلاً شعبياً لاستقبال الرئيس فى أرض المطار، رافعين علم مصر، ومرددين هتافات: «تحيا مصر.. وبنحبك يا سيسى».

لا للفوضى.. المحافظات تنتفض دعما للوطن ومساندة الرئيس والجيش

إيماناً منهم بقدسية الوطن الذى يمر بمرحلة إعادة بناء بعد سنوات من التخريب والمؤامرات التى نالت من استقراره، خرجت جموع المصريين فى مختلف المحافظات هاتفين «تحيا مصر ويحيا السيسى»، وسط استنفار أمنى مشدد تحسباً لاندساس المخربين وسط المتظاهرين، وطافت مسيرات شوارع المدن رافعين الأعلام، ومرددين هتافات داعمة للمؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية.

نص بيان القوات المسلحة: القضاء على 118 تكفيريا وتفجير 273 عبوة ناسفة

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة، في بيان رسمي، أنه في إطار استكمال جهود القوات المسلحة والشرطة لمكافحة الإرهاب، على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، أسفرت الجهود خلال الفترة الماضية وحتى اليوم عن تحقيق النجاحات الآتية:

سوداني يقتل شقيقه ويلقيه من الطابق الخامس في المرج: "كسر تليفوني"

صوت ارتطام قوي لجثة شاب سوداني بالأرض، مشهد كان سيطوي جريمة قتله إلى الأبد وتتحول إلى واقعة انتحار عادية، غير أن شاهد عيان غير مسار القضية.. مشهد سقوط جثة الشاب الضحية أو إلقاءه من الطابق الخامس بعقار في شارع الشيخ منصور بعزبة النخل، شاهده شاب عشريني يدعى "محمد أ."، 21 عاما، خلال وقوفه بشرفة منزله، وعقب ارتطام جثة الشاب بالأرض أسرع "محمد" ليخبر الجيران بما شاهده، قبل وصول الشرطة إلى مسرح الجريمة.

عمرو دياب ودينا الشربيني يظهران بـafter party ختام مهرجان الجونة

حرص الفنان عمرو دياب على حضور حفل "after party"، الذي أقيم للفنانين المشاركين في مهرجان الجونة السينمائي الدولي، في دورته الثالثة، الليلة، عقب حفل ختام المهرجان، والذي خصص للرفاهية والسمر.

دينا الشربيني عن اسم دلعها: "محدش يعرفه غير واحد اسبشيال في حياتي"

داعبت الفنانة دينا الشربيني وسائل الإعلام الحاضرة لحفل ختام مهرجان الجونة السينمائي.

البدري: محمد صلاح فخر لنا جميعا.. وسأتواصل معه قريبا للاطمئنان عليه

قال حسام البدري، المدير الفني للمنتخب المصري، إن محمد صلاح نجم المنتخب المصري وليفربول الإنجليزي فخر للمصريين جميعا.

موعد مباراة الأهلي ضد كانو سبورت في دوري أبطال أفريقيا.. والقنوات الناقلة

يواجه فريق النادي الأهلي نظيره كانو سبورت من غينيا الإستوائية، ضمن منافسات إياب دور الـ32 من مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2019-2020، حيث يحصل الفائز في مجموع اللقائين على بطاقة الصعود إلى دور المجموعات.