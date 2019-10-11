أصدرت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، تقريرا، حول جائزة مصر للتميز الحكومي، يعرض أهم الحقائق والأرقام والإحصاءات، والإنجازات التفصيلية لأنشطة التدريب والتأهيل بالجائزة منذ إطلاقها في يوليو 2018.

وأوضحت الوزارة أن جائزة مصر للتميز الحكومي هي جائزة وطنية تهدف إلى تحقيق تنمية وتطوير الجهاز الإداري للدولة، من خلال تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، وتعزيز الروح التنافسية وثقافة التميز على مستوى المؤسسات الحكومية، مما ينعكس بأثره على المواطن، مع الارتقاء بمستوى الخدمات، والالتزام بمعايير الجودة والتميز، وتكريم المتميزين، وإحداث نقلة نوعية في الأداء المؤسسي، لمواكبة التطورات وتنمية القدرات البشرية.

وأضافت في التقرير، أن منظومة التميز الحكومي تعكس ثقافة التميز المؤسسي، والعقلية القيادية التي تؤمن بأهمية الابتكار وجودة العمل في تحقيق الريادة وتمكين الحكومات، ويأتي ذلك عن طريق رفع معايير تقييم الأداء وتحسين القيمة النوعية لبناء الثقة بين المواطنين والقدرات الحكومية لبناء مستقبل أفضل.

وقالت إن المنظومة ترتكز أيضا على تحقيق مستوى الريادة في التفكير الإداري، مشيرة إلى أن المنظومة تنتهج التفكير الابتكاري المستدام والتخطيط الفعال للمستقبل، سعيا لتحسين الجودة في تنفيذ المهام وتقديم الخدمات، لذا ترتكز المنظومة على فلسفة التطوير المستمر لرفع مستويات الأداء المتميزترتكز والريادة في تقديم خدمات عالية الجودة، والعمل على استفادة المؤسسات الحكومية من أفضل الممارسات والخبرات العالمية في التطبيقات الابتكارية.

وفيما يتعلق بأهم الأرقام والإحصاءات، أشار تقرير وزارة التخطيط، إلى أنه تم استلام طلبات الترشح إلكترونيا ويدويا من الجهات المختلفة منذ فتح باب الترشح، بإجمالي 563 طلب ترشح بفئة المؤسسة الحكومية المتميزة كالآتي "290 طلب ترشح من الكليات الحكومية، و22 محافظة، 31 مدينة، 15 قرية، 141 مركزا و64 حيًّا.

وبشأن جائزة الوحدة المتميزة في تقديم الخدمات الحكومية فتقدم لها "226 مكتب بريد، 19 مكتب تأهيل اجتماعي، 64 مكتب شهر عقاري وتوثيق، 158 مركز تكنولوجي.

وتقدم لجوائز التميز الفردي "39 رئيس قطاع، و99 رئيس إدارة مركزية، 333 مدير عام، 274 مدير إدارة".

كما تلقت الوزارة "157 بحثا وفكرة من وزارات مختلفة، 72 بحثا وفكرة من المحافظات"، وهي جميعها أفكار متميزة تصلح للتطبيق.

وحول الإنجازات التفصيلية لأنشطة التدريب والتأهيل بالجائزة، أوضح التقرير أنه تم تدريب 3699 متدربا وفقًا لمعايير التميز الحكومي لجائزتي "المؤسسة الحكومية المتميزة" و"الوحدة المتميزة في تقديم الخدمات الحكومية"، كما تم تنفيذ ورش عمل إضافية/مكثفة لـ 1128 متدربا للتدريب على معايير التميز الحكومي لجائزتين ذاتهما، بالإضافة إلى العمل على الرد على جميع الاستفسارات الخاصة بكيفية تقديم ملف الترشح.

وفي السياق ذاته، عقدت اجتماعات وندوات خاصة لمجموعات عمل بشكل مكثف، سواء على مستوى القاهرة أو المحافظات الأخرى، ووصل إجمالي عدد المتدربين إلى حوالي 5 آلاف متدرب، بإجمالي 30 ألف ساعة لكل من ورش العمل والتدريب.

وفيما يخص الإطار الزمني للجائزة، فبدأت بمرحلة التوعية في أكتوبر 2018، ثم فتح باب الترشح للجائزة أول نوفمبر من العام نفسه، تلاهما مرحلة التدريب والتأهيل ثم مرحلة التقييم للمرشحين والتى استمرت حتى نهاية أغسطس 2019.

وتضم جائزة مصر للتميز الحكومي جوائز "التميز المؤسسي، والتميز الفردي".

وتنقسم جوائز التميز المؤسسي إلى جائزة المؤسسة الحكومية المتميزة، وتشمل:

1- الوحدات المحلية (محافظات، مراكز، مدن، أحياء، قرى).

2- المؤسسات التعليمية (الكليات الحكومية).

3- جائزة الوحدة المتميزة في تقديم الخدمات الحكومية، والتي تشمل منافذ تقديم الخدمات من (مكاتب البريد، مكاتب الشهر العقاري، المراكز التتكنولوجية لخدمة المواطنين بالأحياء والمدن، مكاتب التأهيل الاجتماعى ومراكز التأهيل الشامل لخدمة ذوى الاحتياجات الخاصة).

4- جائزة المؤسسة المتميزة في تقديم الخدمات الذكية (الموقع الإلكتروني، وتطبيق الهاتف المحمول).

بينما تضم جوائز التميز الفردي، ما يلي:

1- جائزة القيادات المتميزة وتخصص للمتميزين بالمراكز القيادية (رئيس قطاع، رئيس إدارة مركزية، مدير عام، مدير إدارة).

2- جائزة الابتكار والابداع لأي بحث تطبيقي أو فكرة إصلاحية.