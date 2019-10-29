أصدرت محافظة الجيزة اللائحة الجديدة لتنظيم العمل بساحات الانتظار بنطاق أحياء ومراكز المحافظة، لضمان تحقيق الاستفادة المادية المرغوبة من تلك الساحات، ومواجهة أى رسوم إضافية يفرضها العاملون بتلك الساحات أو السايس على المواطنين الراغبين فى انتظار سياراتهم بتلك الساحات.

"راشد": لجنة لتحديد قيمة تذاكر الانتظار والاشتراكات

وأكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أن اللائحة الجديدة يُستهدف منها تنظيم العمل ورفع كفاءة ساحات الانتظار الواقعة بنطاق المحافظة وإيجاد حل للمشكلات المرورية والحد من الاختناقات الناتجة عن الوقوف العشوائى بالشوارع والطرق والمحاور الرئيسية، بالإضافة إلى توفير فرص عمل للشباب وتدعيم موارد المحافظة.

وأشار إلى أن اللائحة تضمّنت عدداً من البنود، لضمان تحقيقها الهدف المرجو منها، مثل تنظيم وإيضاح اختصاصات الأحياء والمراكز والمدن الواقع فى نطاقها ساحة الانتظار، من حيث الإشراف الكامل عليه، والعمل على تحسين الخدمة به، وتشكيل لجنة بكل حى أو مركز تكون مهمتها متابعة انتظام العمل ومتابعة العمالة، وتحديد أوجه القصور الفعلية ودراسة الاحتياجات من تجهيزات وأكشاك وأسوار وغيرها، وتعيين مدير يختص بجميع أعمال الإدارة اليومية، إضافة إلى تحديد المناطق التى تصلح للانتظار دون إعاقة حركة المرور وتحديد عدد ساعات العمل، وتحديد القيمة المراد تحصيلها من طالب الخدمة، سواء من المواطنين أو الشركات، وإصدار دفتر تحصيل بالقيمة المحدّدة. وقال إن تعريفة العمل بالساحات يتم تحديدها بمعرفة اللجنة المشكلة بالحى أو المركز، وفقاً لإمكانيات الساحة (مميكنة وغير مميكنة) وغيرها من العوامل الأخرى، مؤكداً أن الإيرادات الناتجة من تلك الساحات، سوف يتم استخدامها فى المشروعات الخدمية والتنموية، بنطاق المحافظة لسعى المحافظة فى زيادة وتطوير مواردها المالية لتحقيق الاستغلال الأمثل لها.