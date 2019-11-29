استأصل الطحال.. إنقاذ طالب إثر طعنه داخل مدرسة بالعجمي

صرح الدكتور إياد أحمد، مدير مستشفى فاطمة الزهراء بمنطقة العجمي، غرب الإسكندرية، اليوم، أن فريق عمل المستشفى نجح في إنقاذ الطالب سيف محمد سعيد، من موت محقق إثر جرح طعني بواسطة آلة حادة، في واقعة عنف جديدة، شهدتها أروقة مدرسة بالمدينة، كادت أن تودي بحياته.

وأوضح مدير المستشفى، أن المريض ويدعى "سيف محمد سعيد" حضر إلى قسم الطوارئ إثر ادعاء جرح طعني وجرى توقيع الكشف عليه بواسطة طبيب الطوارئ والجراحة العامة والعناية المركزة وتبين أنه يعاني من انخفاض شديد بضغط الدم، وتسارع ضربات القلب، ونزيف حاد من الجانب الأيسر من الصدر والبطن ناتج عن جرح طعني بالجهة اليسرى من أسفل الصدر وأعلى البطن، حيث أن الجرح أبعاده حوالي 5 سم في 5 سم، كما اشتبه به وجود تجمع دموي هوائي بالناحية اليسرى من الصدر.

مدير المستشفى: جرى استئصال الطحال.. وأنقذنا حياته من موت محقق

وتابع أحمد، أن المريض طُعن بمدرسة بمنطقة العجمي، حتى تطلب الأمر استئصال الطحال، مؤكدًا أنه جرى إجراء الإسعافات الأولية للمريض وإعطاؤه محاليل وريدية وتركيب أنبوبة قصبة هوائية وتحويل وتحويله فورا إلى قسم العمليات بحالة عامة غير مستقرة لإجراء تدخل جراحي لكامل البطن، متابعًا أنه تبين وجود نزيف حاد بالبطن، وتهتك بالطحال، وقطع جزئي بالقولون، وقطع بالحجاب الحاجز من الناحية اليسرى، وتجمع دموي هوائي وتهتك بالرئة.

وتابع، أن الفريق الطبي تمكن من وقف النزيف واستئصال للطحال مع إصلاح لقطع جزئي بالقولون وإصلاح لقطع بالحجاب الحاجز مع تركيب أنبوبة صدرية يسرى، مشيرا إلى أنه جرى حجز المريض بوحدة العناية المركزة لتلقي العلاج المناسب مع استكمال الفحوصات الطبية وهو الآن في حالة جيدة.