استقبل الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني اليوم في مكتبه بمقر الوزارة، المهندس طارق أسامة محمد صدقي حفيد الطيار محمد صدقي رائد الطيران المدني المصري، على هامش استعداد وزارة الطيران المدني للاحتفال بعيد الطيران المدني الـ90 الذى يوافق يوم 26 يناير من كل عام.

وفي بداية اللقاء رحب وزير الطيران بحفيد الطيار محمد صدقي صاحب التاريخ المضيء والمشرف للطيران المصري، وأكد أهمية إحياء التراث التاريخي للطيران المصري من خلال تكريم الرموز اللامعة والرواد الأوائل، التي أضافت للطيران المصري العديد من الإنجازات، وأنّ احتفالات الوزارة هذا العام بالعيد التسعين للطيران ستشهد تكريما لاسم الطيار محمد صدقي.

وأضاف أنّ حلم الطيران المصري بدأ بمحاولات عدة، أهمها المغامرة التي نفذها الطيار محمد صدقي من ألمانيا عندما قرر دراسة الطيران المدني هناك على نفقته الخاصة، وحصل على جميع الشهادات واشترى من ماله الخاص طائرة صغيرة ألمانية الصنع بمحرك واحد ذات مقعدين، ونجح في الخروج برحلة جوية مثيرة من برلين إلى القاهرة.

وتابع: "يجب أن نستلهم ونستمد من هذه التجربة الاستثنائية والفريدة روح العزيمة والإصرار، وأنّه بالإرادة والعمل نستطيع أن نقهر التحديات، وأنّه ليس هناك مستحيلا أمام تحقيق أحلامنا الطموحة الهادفة في الارتقاء بصناعة النقل الجوي المصري والوصول بها إلى العالمية".

من جانبه، أعرب المهندس طارق محمد صدقي عن سعادته باللقاء الكريم وحفاوة الاستقبال من جانب وزير الطيران المدني، مؤكدا أنّ الوزارة لا تنسى روادها الأوائل في مجال الطيران المدني وتخليد ذكراهم دائما تقديرا لجهودهم التاريخية التي بذلوها في خدمة الطيران المدني المصري.

وفي ختام اللقاء أهدى وزير الطيران، المهندس طارق صدقي درع الوزارة تقديرًا لجهوده التاريخية في مجال الطيران المصري.

وكان طارق محمد صدقي وصل أمس القاهرة برفقة زوجته قادما من ألمانيا على طائرة مصر للطيران، واستقبلهما فريق من العلاقات العامة بمطار القاهرة الدولي بالورود والترحيب، وتنظيم جولة سياحية لهما لزيارة معالم القاهرة التاريخية.