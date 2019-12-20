أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، اليوم، اختياره لمصر كأكبر دولة في عمليات البنك للعام الثالث على التوالي، حيث وصلت حجم استثمارات البنك في مصر خلال عام 2019 إلى أكثر من مليار يورو.

وأكد البنك اهتمامه بالفرص الاستثمارية في مصر خلال المرحلة المقبلة، مع الاستمرار في دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح للحكومة المصرية، وخاصة في قطاع البنية الأساسية.

وأوضح البنك أنه خلال السنوات الثلاث الماضية بلغت استثماراته في مصر نحو 3.5 مليار يورو في أكثر من 80 مشروعًا في جميع قطاعات الاقتصاد مع التركيز بشكل خاص على البنية الاساسية والطاقة والبنوك، وحصل القطاع الخاص على نحو 70٪ من إجمالي المحفظة، وساهمت نصف استثمارات البنك في مصر في انتقال اقتصاد إلى الأكثر إخضرار، ومنها مشروع بنبان للطاقة الشمسية في أسوان الذي يعد نموذجًا رائعًا لشراكة بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وهو مشروع يبرز نجاح هذه الشراكة ودور القطاع الخاص، حيث يعد أكبر حديقة شمسية في إفريقيا، ويضم 32 محطة للطاقة الشمسية تولد حوالي 1.5 جيجا وات من الطاقة.

وذكر البنك أنه جرى الاتفاق مع الدكتور سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على زيادة دعم البنك للقطاع الخاص، وإشراكه في مشروعات في قطاعات السيارات والنقل ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

جدير بالذكر، أن حجم استثمارات البنك في مصر وصلت إلى نحو 5.3 مليار يورو في 99 مشروعا، وتمثل استثمارات البنك في مصر أكثر من 50% من استثماراته في أفريقيا، والتي تتركز حاليا على مصر وتونس والمغرب.