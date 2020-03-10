أطباء يجيبون.. ما العمر الافتراضي للكمامات الطبية؟

منذ انتشار فيروس كورونا الجديد في الصين وانتقاله منها إلى عدد كبير من الدول حول العالم، امتلأت الشوارع والمواصلات العامة وأماكن التسوق بمرتدي الكمامات الطبية، كوسيلة للوقاية من الفيروس، وأكدت منظمة الصحة في الشرق الأوسط عبر حسابها على الرسمي على تويتر، أنّها لا تنصح الأصحاء بارتدائها، وإنما يجب ارتداؤها فقط عند رعاية شخص مشتبه في إصابته بعدوى كوفيد-19.

كما نصحت المنظمة بأنّه عند ارتداء الكمامة يجب اتباع الطريقة الصحيحة، مع الحرص على غسل اليدين جيدا بمطهر أو غسلهما بالماء والصابون.

إلى جانب ذلك، حذّرت العديد من التقارير العلمية من استخدام الكمامات وأنّها قد تكون وسيلة للعدوى وليس للوقاية.

عبدالمجيد: العمر الافتراضي للكمامة لا يتجاوز يوم واحد حتى لو لنفس الشخص

الدكتور محمود عبدالمجيد استشاري الصدر والجهاز التنفسي، شدد على عدم ارتداء الكمامات الطبية للأصحاء وغير المصابين بأعراض العطس والرشح والكحة لخطورتها على الأصحاء، باعتبارها قد تصبح سببا في الإصابة بدلا من الوقاية حال استخدامها بطريقة خطأ، ويرتديها فقط من يشعر بأعراض البرد أو الأطباء والممرضين في المستشفيات خوفا من العدوى.

وأضاف عبدالمجيد، لـ"الوطن"، أنّه يجب مراعاة عدم لمس الوجه أو الأنف أثناء خلع الكمامة حتى لا يصاب الشخص بالفيروس: "الاستخدام الخطأ لو الشخص حاول يشيلها ويحطها كل شوية بإيده هيضر أكتر مش هيحمي من الفيروس"، حسب تعبيره.

وعن العمر الافتراضي للكمامة الطبية، أوضح استشاري الصدر والجهاز التنفسي، أنّه لا يجب ارتداؤها أكثر من مرة لفترة لا تتجاوز يوم واحد حتى لو لنفس الشخص، لتغير ريحتها وانسداد الفلتر الخاص بها، ما يجعلها ضررا للشخص وليست فائدة.

بدران: تٌغسل الأيدي بالماء والصابون قبل ارتداء الكمامة وقبل خلعها

فيما شدد الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، على خلع الكمامة من ناحية الأذن من الأربطة وليس من ناحية الفم أو الأنف، حتى لا تنتقل العدوى للشخص من اليد في حال كانت تحمل الفيروس.

وتغسل الأيدي بالمياه والصابون قبل ارتداء الكمامة وقبل خلعها، وحسب تصريح بدران لـ"الوطن" يجب التأكد من أنّها غير مبتلة بالعرق أو المياه أو متسخة حتى لا تضر من يرتديها.