نائب يشكو زميله لعبدالعال: قالي انت كذاب.. والأخير: أنا هتصرف مع فتحي

قال محمد عمارة عضو مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن في البرلمان، موجّها حديثه للدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس: "يا ريّس النائب فتحي قنديل قاعد جنبي، وبيقولي اقعد انت كداب، ومش عارف أتكلم"

وأثار الحديث استغراب الأعضاء، وعقب رئيس المجلس بقوله: "هو قالك في السر بتعلن ليه بس؟، أنا هتصرف مع فتحي".

وتابع عمارة، متحدثا عن مشكلة قرية الدلنجات تجاه زراعة الأرز، إذ طالب بتشكيل لجنة عاجلة لبحث الأمر ومطالب الأهالي.

وشهدت شرفة القاعة مشاركة مجموعة من ممثلي ذوي الإعاقة بالإسكندرية، ومجموعة من متطوعي جمعية نور الحياة بالسويس، ومجموعة من طلبة مدارس المرج ومجموعة من اتحاد طلاب إدارة حلوان، وأكد عبدالعال أنّ ذلك يأتي في إطار نشر الثقافة البرلمانية.