شوقي: قصرنا بحث نهاية العام على ما درسه الطلاب منعا لاستغلال الأهالي

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه لابد من الموازنة بين الظروف الاسثنائية التي تمر بها مصر والتي حرمت الطلاب من متابعة الدراسة في المدارس، ومن الناحية الأخرى نقل طلابنا من سنة دراسية إلى أخرى أو من المدرسة إلى الجامعة.

وأضاف شوقي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء Dmc" الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان على شاشة "dmc"، "عشان نطلع من سنة لسنة أو من مدرسة لجامعة فيه شروط للتخرج، ولقينا إن الحل هو اقتصار الامتحانات على ما درسوه فعلا قبل الظروف الاستنائية، وقررنا إنهم يعملوا البحث فيما درسوه حتى 15 مارس 2020".

وأكد على أن ذلك يقطع الطريق على الدروس الخصوصية واستغلال أولياء الأمور، ويقطع الطريق على المدرسين و"الدروس الخصوصية لا تتوافق مع خطة الدولة الحالية، ومينفعش نحمل الطلاب مناهج هما مدرسوهاش".