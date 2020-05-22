محمود الشحات: لكي تشعر بالقرآن وتفهمه أثناء قراءته عليك أن تكون بمفردك

قال الشيخ محمود الشحات، إن هناك آيات محببة له من القرآن الكريم بسبب والده الشيخ الشحات أنور منها الآية التي في سورة يوسف "وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ ۖ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي ۖ هَٰذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا ۖ وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ۖ ذَٰلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ".

وأضاف الشحات، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، في برنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن بدايته في قراءة القرآن الكريم ليس هي نفس التلاوة الحالية ويوجد تطور كبير جداً، والجميع في البداية يكون له أخطاء من الممكن أن تكون تجويدية أو طريقة عرض الآية للناس أثناء التلاوة فكل أية لها مقام معين.

وتابع، أن قراءة القرآن الكريم لكي تشعر به وتفهم معناه يجب أن تجلس في مكان بمفردك ولا يجوز أن يكون هناك ضوضاء تحيط بك، وهتلاقي نفسك بتفهم بدون قراءة تفسير وعينك مش عاوزة تسيب المصحف ودمعت ولا يلزم أن تكون عارف التجويد حتي تقرأ به.