متعافية من كورونا تروي تجربتها مع المرض: لازم الكل ياخد باله

روت سلوى رفقي متعافية من فيروس كورونا، تجربتها مع المرض، أنها كانت في السعودية تقوم بعمل عمرة وأثناء عودتها شعرت بأن الفيروس قد أصابها لأنه كان هناك شخص مصاب نقل لها العدوى، وعند عودتها أبلغت وزارة الصحة التي بدورها قامت بعمل تحليل وبالفعل ظهرت النتيجة إيجابية وتم عزلها في مستشفى إسنا.

وأضافت رفقي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، في برنامج "رأي عام"، المذاع على فضائية Ten، أنه "بفضل الأطباء والإمكانيات الجيدة الموجودة واستقرار الوضع فتم شفائي، وبعد أن تماثلت للشفاء في حالة إذا كان هناك فرصة للتبرع بالبلازما للمرضي لن أتاخر عن فعل ذلك لأني جربت المرض وكان صعب ومؤلم بالنسبة لي لأني أصبت منذ بداية ظهور المرض لكن حالياً الجميع يتوقع الإصابة بالمرض وفي حالة أن بلازما المتعافين دواء للمصابين فأنا مستعدة للتبرع".

ووجهت نصيحة للمواطنين بأن "هذا اختبار من الله سبحانه ويجب أن نكون على قدر الاختبار، ومحدش يخاف بس لازم الكل ياخد باله من الفيروس والحرص على تطبيق الإجراءات الاحترازية".