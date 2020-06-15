ما هي فوائد إقامة امتحانات الثانوية رغم وجود كورونا؟.. تربويون يجيبون

تعالت الأصوات التي طالبت بتأجيل امتحانات الثانوية العامة سواء من قبل نواب البرلمان أو الخبراء أو الطلاب وأولياء الأمور بسبب الخوف من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وتم تحريك دعوة للمطالبة رسميًا بذلك.

بينما قضت دائرة التعليم بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، أمس، بعدم قبول الدعوى المقامة من عصام على السيد المحامي، والمطالبة بوقف امتحانات الثانوية العامة، لانتفاء القرار الإداري، ليظل السؤال الذي يتردد على ألسنة الطلبة قائمًا، ما سبب تمسك الوزارة بالاتحانات هذا العام؟.

وتعليقًا على هذا الشأن، قال الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي، إن رفض دعوى تأجيل الثانوية العامة وانعقادها في موعدها المحدد، هو قرار صائب دون شك، لافتًا إلى أن التأجيل ليس في صالح الطلبة.

وأضاف "شحاتة" لـ"الوطن"، أن قرار تأجيل الثانوية يؤدي لتأخير مكتب التنسيق وموعد العام الدراسي المقبل، فضلًا عن أنه يعطل الدور الثاني لامتحانات الثانوية العامة، كما أنه ولأول مرة هذا العام سيتم إجراء دور ثالث للمتقدمين في الملحق الذي يعقب امتحان الثانوية العامة، كما أنه لا يتفق مع استعدادات الدولة، في هذا الموقف الاستثنائي الحالي.

كما أشار إلى أن طلاب الثانوية جاهزون لأداء الامتحان، فالحكومة أجلت ميعاد انعقاد الامتحانات، وبالتالي هي فرصة أكبر للمراجعة، كما جعلت امتحانات خارج المجموع من المنزل، بهدف تعقيم المدراس والاستعدادات للاختبارات.

ومن جانبه، قال الدكتور مصطفى رجب، الخبير التربوي، إن التعليم في مصر قائم على المبدأ "التراكمي"، أي أن كل سنة دراسية مبينة على ما قبلها، وهو ما يبطل الأصوات التي تنادي بنجاح كل الطلاب دون امتحانات، وذلك في جميع المراحل وليس الثانوية فقط، "لو مفهمتش منهج السنة دي مش هتفهم اللي بعدها".

وأضاف "رجب" لـ"الوطن"، إن الوزارة أكدت على إبعاد كل طالب عن الآخر بمسافة لا تقل عن 2 متر، وتقليل عدد الطلاب في الفصول، مع تدبير الطلاب لوسائل مواصلاتهم لمكان اللجنة، والحفاظ على التباعد بين بعضهم البعض، والالتزام بكل وسائل الوقاية.

وتابع الخبير التربوي، أن من يريد أن يؤجل الامتحان للعام المقبل فمن حقه، ومن يريد أن يؤجل للملحق هذا العام فعليه أن يقدم شهادة طبية معتمدة حتى يقبل عذره في التخلف عن الامتحان، وتحسب له الدرجات كاملة.