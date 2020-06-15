الصحة العراقية: تسجيل 1106 حالات إصابة ووفاة 45 بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية تسجيل ١١٠٦ حالات إصابة و وفاة ٤٥ حالة بفيروس "كورونا" بينما تماثل ١١٥٠حالة للشفاء.

وذكرت الوزارة -في بيان نشرته الوكالة الوطنية العراقية للانباء نينا اليوم الاثنين-:" انه تم فحص (١٠١٣٥) نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (٣٨٠٠٠٥)".

وأضافت:" الاصابات موزعة كالتالي: بغداد الرصافة ٧٢، الكرخ ٢٢٥، مدينة الطب ٧٧، النجف ٨٢، السليمانية ١٦٩، أربيل ٣٧،كربلاء ٢٧،كركوك ٢٨، ديالى ٤٤،واسط ٣٠، البصرة ٧٠، ميسان ٧٣، بابل ٢٣، ذي قار ١٠٣، نينوى ٤،الانبار ٤٢".وتابعت:" ان عدد حالات الشفاء بلغت ١١٥٠ حالة، وكما يلي:بغداد الرصافة ٣٧١، الكرخ ١٢٨،مدينة الطب ٦ ،النجف ١١، اربيل ١١، السليمانية ٣٥١، دهوك ١٤، كركوك ٥، كربلاء ٤٨، ديالى ٦، البصرة ١٠، ميسان ٢٠، واسط ١٧، بابل: ١٧،الديوانية: ٢٤،ذي قار ٧٥،المثنى ١٨،الانبار: ٥،نينوى: ١،صلاح الدين: ١٢ حاله".واشارت الى" ان حالات الوفيات موزعة كما يلي :بغداد الرصافة ١٠، الكرخ ٣، مدينة الطب ٣، النجف ٢، السليمانية ٣، اربيل٢، كركوك ٣، ديالى ٥، البصرة ٢، واسط ٣، ميسان ٣، ذي قار ٢، الديوانية ٣، المثنى ١".

وتابعت:" ان مجموع الأصابات بلغ : ٢١٣١٥، ومجموع حالات الشفاء بلغ : ٩٢٧١، في حين عدد الراقدين الكلي: ١١٣٩٢ والراقدين في العناية المركزة: ١٥٠ ومجموع الوفيات: ٦٥٢".