جريمة مروعة.. مقتل شاب أمام زوجته وأولاده في الوراق

في جريمة مروعة، قتل مسلحون شابًا أمام أسرته داخل منزله في الوراق، بعدما تمكنوا من اقتحام المنزل بطريقة شرعية.

وبحسب مصادر أمنية، احتجز الجناة زوجة المجني عليه وأبناءه داخل إحدى الغرف في الوقت الذي أطلق فيه أحدهم الرصاص عليه داخل غرفة مجاورة، قبل أن يفروا هاربين.

وتلقى اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، إخطارًا من اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث بالواقعة، وشكل فريقًا من البحث الجنائي لفحص ملابسات الحادث والقبض على منفذي الجريمة.

وانتقل المقدم هاني مندور رئيس مباحث الوراق، إلى مكان الحادث على رأس قوة أمنية أشرف عليها اللواء مدحت فارس نائب مدير المباحث، وبحسب المعلومات الأولية تبين وجود تعاملات تجارية تربط المجني عليه بالمتهمين، وتمكنت الشرطة من تحديدهم وجاري ضبطهم للتحقيق في ملابسات ارتكابهم للجريمة.