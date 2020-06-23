بعد مد فترة اسقبال مكالمات "الاجتماعي".. بقية خدمات الصندوق "أون لاين"

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعى، أنه من يوم الأحد المقبل، الموافق 28 يونيو الجاري، مد مواعيد استقبال المكالمات بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق، لتصبح من الساعة 9 صباحا إلى 5 مساء، طوال أيام الأسبوع، بعدما كان حتى 3 عصرا.

نوضح أهم الخدمات الإلكترونية التى يقدمها صندوق "الإسكان الاجتماعي".

-في حالة وجود أي استفسار أو تساؤل، لدى المواطنيين، يمكنهم الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق على الأرقام التالية (5999 أو 5777 أو 1188 من أي تليفون محمول، ورقم 9071117، من أي خط أرضي).

-صفحة فيسبوك لاستقبال شكاوى واقتراحات المواطنين حول مشروعات الإسكان الاجتماعي بالمحافظات.

-مركز خدمة المواطنينوالذي يمكن للمستخدم من خلال أن يتقدم بعدد من الطلبات أو الشكاوي، مثل تقديم طلب تعديل رغبة حجز الوحدة السكنية، أو تقديم طلب تعديل من دور إلى دور، أو طلب رفع أو استكمال المستندات الأساسية، أو طلب تصحيح البيانات.