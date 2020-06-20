22 مليون جنيه لتحسين خدمات المياه بقرى الخريجين في المنيا

وقع المهندس ياسر أحمد الشهاوي، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، بروتوكول تعاون مشترك مع مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة، بمبلغ 22 مليون جنيه، بهدف توصيل شبكات مياه وآبار وإنزال طلمبات غاطسة ومنظومات كلور بقرى الخريجين، بمراكز مغاغة ومطاي والمنيا وسمالوط، تحت إشراف قطاع المشروعات بالشركة.

يأتى ذلك فى إطار حرص شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا على الارتقاء بمستوى الخدمه المقدمة للمواطنين، وتوجيهات كل من اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وقال المهندس ياسر الشهاوي، إن الشركة تهدف فى المرحلة المستقبلية لتنفيذ شبكات صرف صحي من خلال مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة بذات القرى، لتحسين الخدمة والتخلص الآمن من الصرف الصحي.

وكان مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي قد وزع منحًا مجانية عبارة عن رؤوس ماشية وماكينات خياطة للأسر الفقيرة والمرأة المعيلة في المناطق الأكثر فقرًا واحتياجًا، ومنها قرية الجهاد التابعة لمركز العدوة.

وقال الدكتور هاني عبد العاطي درويش المدير التنفيذي لمشروع الاستثمارات الزراعية والتنمية المستدامة، إن المشروع يأتي في إطار جهود الدولة ووزارة الزراعة وبالتعاون مع منظمة التنمية الزراعية "إيفاد"، لتوزيع منح لسيدات معيلات أو أكثر فقرًا في قرى عمل المشروع بمركزي العدوة، وسمالوط.

وأضاف أنه جرى توزيع 83 منحة تتمثل في 19 بقرة، و124 أغنام، وماكينات خياطة، وريشات، وديب فريزر، ومقارش حبوب تساعد في عملية تغذية الإنتاج الحيواني.