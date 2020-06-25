أجرت عملية أمس.. إصابة طالبة ثانوية بإعياء شديد خلال امتحان الإنجليزي

تعرضت طالبة ثانوية عامة لحالة إعياء شديدة أثناء أدائها امتحان اللغة الإنجليزية، داخل لجنة مدرسة الجامعة في محافظة أسيوط، وجرى استدعاء الإسعاف، حيث نقلت إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقى مرفق الإسعاف بمديرية الصحة بأسيوط، إخطارا من رئيس لجنة امتحان مدرسة الجامعة بأسيوط يفيد بإصابة الطالبة "سناء صابي قناوي" بحالة إعياء شديدة أثناء أداء امتحان اللغة الأجنبية الأولى، حيث جرى نقلها بسيارة الإسعاف للمستشفى.

وتبين من خلال الفحص أن الطالبة أجرت بالأمس عملية الزائدة الدودية وحضرت اليوم للامتحان الأمر الذي تسبب في حالة الإعياء التي شعرت بها وجارى إجراء الإسعافات اللازمة لها وتلقيها العلاج اللازم.

يشار إلى أنّ عدد الطلاب الذين تقدموا لأداء امتحان الثانوية العامة بأسيوط، بلغ ما يقرب من 27 ألفا و400 طالب يؤدون الامتحان في 94 لجنة، بينها لجنة بمدرسة المتفوقين وأخرى سجن ولجنة مكفوفين.