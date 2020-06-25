الإسماعيلية تستعد لفتح 70 مسجدا و30 كنيسة بداية من السبت

عقد المهندس أحمد عصام نائب محافظ الإسماعيلية، اجتماعا مع ممثلي الكنائس بمختلف طوائفها وجمال علي وكيل مديرية الأوقاف، لاستعراض ومناقشة الآليات والإجراءات التنفيذية التي سيجري اتخاذها مع بداية فتح دور العبادة بما لا يتعارض مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد.

يأتي ذلك لمواجهة أي تداعيات لفيروس كورونا المستجد، تنفيذا لتعليمات وقرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن السماح بعودة فتح دور العبادة من المساجد والكنائس للمصلين وممارسة الشعائر الدينية المقرر لها اعتبار من يوم السبت الموافق 27 من شهر يونيو الجاري.

وأشار وكيل مديرية الأوقاف بالمحافظة خلال الاجتماع، إلى أنه تقرر أن يجري فتح 10 مساجد تدريجيا بكل مركز ومدينة على مستوى المحافظة بإجمالي 70 مسجدا، على أن يجري فتح المساجد المختارة يوميا قبل موعد الأذان بخمس دقائق وعلى أن يجري الغلق عقب انتهاء الصلاة مباشرة، مع التأكيد على الالتزام بألا يزيد عدد المصلين داخل كل مسجد على نسبة 25 % من السعة الإجمالية للمسجد.

أضاف أنه "لن يتم السماح بدخول المصلين دون ارتداء الكمامة وكل مصلي معه سجادة خاصة للصلاة، على أن يتم الالتزام بالتباعد بين المصلين، بالإضافة إلى التنبيه على الجميع بغلق دورات المياه داخل المساجد وأن توضع لوحات إرشادية على أبواب المساجد تتضمن كل الإرشادات الخاصة بالإجراءات الوقائية والاحترازية للجميع".

وفيما يتعلق بالكنائس والبالغ عددها 30 كنيسة على مستوى المحافظة وقطاعاتها، أشار ممثلو الكنيسة إلى أنه تقرر توزيع توقيات القداس على جميع أيام الأسبوع بدلا من الأحد والجمعة وإقامة الصلوات بالكنائس على ثلاث مرات يوميا بدلا من مرة واحدة مع الالتزام بنسبة الـ 25 % والتباعد بين المصلين والالتزام بالكمامات والمطهرات وأدوات التعقيم وعدم السماح بالمصافحة وتعقيم وتطهير الكنائس قبل وبعد كل صلاة يوميا.