مطار القاهرة يستقبل 38 رحلة دولية تقل 5225 راكبا اليوم

يشهد مطار القاهرة الدولى على مدار اليوم، وصول 38 رحلة دولية من وجهات مختلفة، أوربية، وعربية، وآسيوية، وأفريقية، تزامنا مع عودة حركة الطيران بعد توقف استمر نحو 3 أشهر، تطبيقا لقرار مجلس الوزراء بشأن استئناف حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من فيروس كورونا.

وقالت مصادر بالمطار، إنّه من المقرر أن يستقبل المطار على مدار 24 ساعة، 38 رحلة دولية تقل 5225 راكبا من وجهات مختلفة، ويتم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، ومراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات، ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضافت المصادر أنّ سلطات المطار اتخذت الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشى فيروس كورونا، إضافة إلى نشر الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة، لرصد الركاب الذين تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي، إضافة إلى جاهزية فرق الحجر الصحي للكشف الطبي على الركاب والأطقم الطائر والعاملين بالمطار.

وكان وزير الطيران المدني الطيار محمد منار، أعلن استئناف حركة الطيران بجميع المطارات المصرية اعتبارا من اليوم، وفقا لضوابط وإجراءات وقائية واحترازية محددة تنفذها الدولة المصرية بالمطارات المصرية.