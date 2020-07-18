12800 مخالفة عدم ارتداء كمامة في البحرين

أكد العميد الركن حمد بن محمد آل خليفة، مساعد رئيس الأمن العام لشؤون العمليات والتدريب البحريني، أن مجموع مخالفات عدم ارتداء الكمامة بلغ 12800 مخالفة.

وأفادت وكالة أنباء البحرين "بنا"، مساء اليوم، بأن وزارة الداخلية البحرينية مستمرة في اتخاذ الإجراءات القانونية، حيال المخالفين لقرار الالتزام بارتداء كمامة الوجه.

وذكرت الوكالة أن اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا تقوم باتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار الفيروس، على رأسها الالتزام بارتداء كمامة الوجه في الأماكن العامة والمحلات التجارية.

وباشرت المديريات الأمنية البحرينية إجراءاتها القانونية لمخالفة غير الملتزمين، حيث رصدت 12800 مخالفة، على مستوى مديريات المملكة البحرينية.

وأهابت الوزارة كافة المواطنين والمقيمين بضرورة تحقيق مبدأ التباعد الاجتماعي، مع التقيد بعدم التجمع لأكثر من 5 أشخاص، والالتزام بارتداء كمامة الوجه بالطريقة الصحيحة في كافة الأماكن العامة والمحلات التجارية والمجمعات والسواحل والمتنزهات.