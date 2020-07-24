استشاري يقدم نصائح للتغذية الصحية لمرضى القلب

نصح الدكتور بهاء ناجي، استشاري التغذية العلاجية، الأشخاص المعرضون للإصابة بأمراض القلب نتيجة وجود وراثة للمرض في العائلة، بأنه يجب عليهم الوقاية من المرض من خلال تناولهم أغذية سليمة، لافتا إلى أن الملح من الأشياء المؤذية لمرضى القلب إذ أنه يعمل على ارتفاع الضغط ما يؤدي ذلك للتحميل على عضلة القلب.

وأضاف "ناجي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية "اكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية خلود زهران، أنه يجب على مريض القلب تناول المياه فور استيقاظه من النوم، لتنشيط الدورة الدموية، ما يؤدي لتقليل الكولسترول، لافتا إلى أنه يفضل تناول وجبه الإفطار خالية من الدهون ولا سيما الجبنة القريش، لافتا إلى أن الجبنة القريش هي الجبنة الوحيدة التي تحتوي على الملح المناسب.

وأشار إلى أنه يفضل أيضا تناول بيضة واحدة بجانب الجبنة القريش، مؤكدا على أن العلاج الصحي لمرضى القلب هو تناول البقوليات، مثل الفول أو اللوبيا أو فاصوليا بيضاء بحيث يتناول مريض القلب 4 أو 5 معالق منها صباحا، نظرا لأنها تساعد على خفض الدهون الضارة.

وأوضح أنه يفضل تناول نصف رغيف من الخبز البلدي المحتوي على الردة، لافتا إلى أن تناول الكافيين بشكل كبير يزيد من سرعة ضربات القلب ومن الممكن رفع الضغط، ناصحا بتناول كوب واحد فقط من القهوة أو فنجانين من القهوة في اليوم.

وتابع أنه يفضل تناول ثمرة فاكهة بعد فترة قصيرة من تناول وجبة الإفطار، خاصة ثمرة الموز، لأنها أغنى ثمرة بها بوتاسيوم لعمل عضلة القلب بكفاءة كبيرة ويقلل الصوديوم.

وواصل أنه يفضل في وجبة الغذاء بتناول البروتين النباتي مثل البقوليات، ناصحا مريض مرضى القلب التي حالته غير مستقرة بتناول لحمة بتلو في عيد الأضحى ولا تزيد عن 150 جراما في اليوم، بينما إذا كانت حالته مستقرة فيمكنه تناول كندوز أو ضاني ولكن لا تزيد عن 150 جراما في اليوم.