الرئيس البولندي يؤدي اليمين الدستورية لولاية ثانية

أدى الرئيس البولندي أندريه دودا، اليمين الدستورية لولاية رئاسية ثانية أمام أعضاء البرلمان.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، اليوم الخميس - أنّ معظم نواب المعارضة لم يحضروا حفل تنصيب الرئيس، لإظهار رفضهم لما يسمونه تجاهل دودا للدستور خلال فترة ولايته الأولى، وقبوله شبه الكامل لسياسات الحزب اليميني الحاكم التي وضعت بولندا في خلاف مع قادة الاتحاد الأوروبي.

وفاز دودا بنسبة 51.03% من الأصوات في الجولة الثانية من الانتخابات التي جرت في 12 يوليو الماضي، بينما حصل منافسه عمدة وارسو الليبرالي رافال ترزاسكوسكي على 48.97% من الأصوات.