إلحق قدم أوراقك.. 4 شركات تطلب تعيين جميع المؤهلات برواتب 3 آلاف جنيه

نجحت الإدارة المركزية للقوى العاملة والتشغيل، التابعة لوزارة القوى العاملة، في الاتفاق مع 4 شركات بالقطاع الخاص لتوفير فرص عمل للشباب الجادين، والراغبين في دخول سوق العمل، لجميع المؤهلات وبرواتب شهرية مجزية تبدأ من 2000 و3000 جنيه، حيث تتاح الفرصة أمام الشباب للالتحاق بهذه الوظائف خلال شهر أغسطس الجاري، وما زالت الفرصة قائمة حتى نهاية الشهر.

"الوطن" تنشر أسماء هذه الشركات والوظائف المتاحة وشروط الالتحاق بها

1- شركة الجمال لتصنيع الزجاج بمنطقة الشروق الصناعية، الخانكة، أبو زعبل تطلب تعيين عدد من الوظائف الشاغرة لجميع المؤهلات:

أ- مهندسون أوتوكاد، حاصلون على بكالوريوس هندسة، براتب 2500 جنيه.

ب- محاسبون، بكالوريوس تجارة، براتب 2400 جنيه.

ج- 25 عامل إنتاج براتب 1800 جنيه، مؤهلات عليا ومتوسطة.

د- سائقون "رخصة ثانية".

وتوفر الشركة تأمينات طبية واجتماعية، ومواصلات من وإلى الشركة، وذلك للعمل بفروع الشركة "الخانكة – أبو زعبل – سندوة" وللتواصل مع الشركة يرجى الاتصال على الرقم التالي: 010292484272.

2- شركة إيجيبت فودز "طلخا – الطريق السريع بالقليوبية" وتطلب تعيين:

- 30 مندوبًا وسائقًا، ويُشترط مؤهلات متوسطة، وأن يكون المتقدم حاصلًا على رخصة قيادة درجة ثانية وثالثة، وألا تزيد السن على 38 سنة، براتب يبدأ من 2000 إلى 2500 جنيه، إضافة إلى حوافز كل 3 أشهر تصل إلى 1000 جنيه، وتوفر الشركة تأمينات طبية واجتماعية، وتوفر دورات تدريبية في المجال نفسه، وللراغبين يرجى الاتصال على الرقم التالي: 010907783133

3- شركة موري إنترناشيونال: 24 شارع عبدالمنعم حافظ من شارع النزهة بمصر الجديدة، تطلب:

-20 "شيف" ويُشترط ألا تزيد السن على 30 سنة، ومؤهلات عليا أو متوسطة سياحة وفنادق، والراتب حسب الخبرة، للعمل بفروع الشركة بالتجمع الخامس ومدينة نصر ومصر الجديدة والسادس من أكتوبر، وتقدم الشركة للراغبين تأمينات طبية واجتماعية وتدريبات وبدل مواصلات وزيًا خاصًا، وللراغبين في شغل الوظائف يرجى الحضور للعنوان المذكور أعلاه، وللاستفسار يرجى التواصل مع الشركة من خلال هذا الرقم 012208888571.

4- شركة النسور للأمن والحراسة بمدينة السادس من أكتوبر بميدان الحصري أعلى مطعم جاد بالدور الخامس – "شقة 53″ تطلب:

أ- 10 مشرفي أمن براتب 3000 جنيه.

ب- 30 فرد أمن براتب يبدأ من 2500 إلى 3000 جنيه.

ويُشترط للراغبين أن يكونوا مؤهلات متوسطة، وألا تزيد السن عن 40 سنة، ومواقع العمل "مخازن أكتوبر – أبو رواش – الماظة"، وتقدم الشركة تأمينات طبية واجتماعية ومواصلات من وإلى مواقع العمل، وسكن، ولمن يرغب يرجى التواصل مع الشركة من خلال هذا الرقم 0160614360.