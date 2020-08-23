ضبط شاب يبتز السيدات بفضحهن عبر فيسبوك

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط (أحد الأشخاص له معلومات جنائية- مقيم بمحافظة المنيا) لقيامه بإدارة صفحة على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، واستغلالها فى النصب والاحتيال على المواطنين من خلال إيهامهم بإمكانية تسهيل حصولهم على مبالغ مالية كقرض مقابل حصوله على مبلغ مالي مبدئى، فضلاً عن قيامه بتهديد وابتزاز بعض عملائه من السيدات بنشر صور خاصة بهن حصل عليها خلال التعامل معهن، وإنشاء العديد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعى لتنفيذ نشاطه الإجرامى.

وأضافت التحريات والتحقيقات أن المتهم أنشأ عددا من الصفحات الوهمية الأخرى التى تتعلق بجهات حكومية وقيامه بتلقى شكاوى المواطنين من خلالها وضبط بحوزته (2 هاتف محمول – جهاز "لاب توب") ، وبمواجهته أقر بمزاولة نشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بهدف تحقيق مكاسب مادية من المجنى عليهم.. تم إتخاذ الإجراءات القانونية