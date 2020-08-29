"حليج الأقطان" تحقق أرباحا 600%.. ورئيسها: مجرد رقم لا يعبر عن الإنتاج

تضاعفت أرباح شركة النيل لحليج الأقطان، التابعة للشركة القابضة للتشييد، إحدى شركات قطاع الأعمال العام بنحو 600% خلال العام المالي 2019-2020، على الرغم من توقف النشاط تقريبًا.

وأخطرت شركة النيل لحليج الأقطان البورصة المصرية، الخميس الماضي، أنها حققت أرباحًا بلغت 54.48 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي، مقابل أرباح بلغت 7.8 مليون جنيه في العام المالي السابق له.

وأكدت في بيان للبورصة، أن إيرادات الشركة خلال العام المالي الماضي بلغت 7.4 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 13.48 مليون جنيه في العام المالي السابق له.

وقال السيد الصيفي رئيس مجلس إدارة شركة النيل لحليج الاقطان، إن أرباح الشركة لا تعبر عن نتائج محققة فعليًا، وأوضح لـ"الوطن"، أن نشاط الشركة التشغيلي شبه متوقف، قائلًا "الشركة تعمل تقريبا بنحو 10% من طاقتها الإنتاجية".

وفسر "الصيفي" تضاعف الأرباح لنحو 6 مرات، قائلًا "الأرقام الظاهرة نتيجة نجاح تسوية المديونية مع البنك الأهلي المصري بقيمة تصل إلى 25 مليون جنيه، حيث حصلت الشركة على براءة الذمة، وكان المبلغ ضمن المخصصات، وبعد انتهاء التسوية تم تعلية المبلغ، ما أثّر في الميزانية العامة للشركة، ولكنها في النهاية مجرد رقم فقط".

وأعلنت شركة النيل لحليج الأقطان في شهر يونيو الماضي، عن موافقة اللجنة الوزارية لتسوية منازعات الاستثمار على سداد الشركة 231.1 مليون جنيه، نظير تسوية النزاع القائم مع الشركة القابضة للتشييد والتعمير، بشأن الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري.

ونص الخطاب المرسل لشركة النيل لحليج الأقطان، على أن المبلغ 231.1 مليون جنيه يعادل 10% من الفارق بين التقييم، وسيتم سداده إلى الدولة ممثلة في الشركة القابضة للتشييد والتعمير، مع التأكيد أن يكون التعويض نقدًا.