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"جودة" وكيلا لوزارة الصحة بالمنوفية بعد نجاح "حفناوي" بمجلس الشيوخ

كتب:

إبراهيم الديهي
05:21 ص | الأربعاء 02 سبتمبر 2020
فيصل جوده وكيلا لوزارة الصحة بمحافظة المنوفية

فيصل جوده وكيلا لوزارة الصحة بمحافظة المنوفية

كلفت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، الدكتور فيصل محمود محمد جودة وكيل وزارة الصحة بالسويس، وكيلا لوزارة الصحة بالمنوفية، خلفا للدكتور نصيف حفناوي وكيل وزارة الصحة.

وأكد قرار وزيرة الصحة، على ندب الدكتور فيصل جودة زميل جراحة عامة بمستشفى شبين الكوم التعليمي، التابع للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، مديرا لمديرية الشئون الصحية بالمنوفية لمدة عام.

الجدير بالذكر، أن "جودة" يتولى يمنصبه خلفا للدكتور نصيف حفناوي وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، والذي نجح في إنتخابات مجلس الشيوخ من الجولة الأولي عن حزب مستقبل وطن بمحافظة القليوبية.

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