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المفتي: الفتوى تُبنى على الأعراف التي لا تتصادم مع المبادئ الشرعية

كتب:

شريف سليمان
11:19 م | الجمعة 04 سبتمبر 2020
الدكتور شوقي علام

الدكتور شوقي علام

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن الخطاب الأزهري ظل لفترة طويلة متماسكًا حتى تجريفه في أواخر القرن العشرين، موضحًا أن التدين المصري يتسم بالوسطية والاعتراف بالآخر والتعايش مع الآخر والطيبة والمرونة ومحاولة الفهم لمقاصد الشرع والذي يستوعب كل المناهج للنص الشرعي.

وأكد "علام"، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، عبر فضائية "صدى البلد"، أن التدين المصري كان محببا على مستوى الوطن العربي والعالم الإسلامي.

وأشار إلى أن وجود الأزهر الشريف في مصر أعطى مساحة من الاستيعاب والفهم الدقيق للنص الشرعي ومقاصد النص الشرعي ومراعاة الخصوصيات، مؤكدًا أن خطاب الأزهر الشريف موروث عن خطاب النبي ويوصي أبناءه معرفة العادات والتقاليد للبلدان الأخرى.

وأوضح أن الفتوى الشرعية تُبنى على الأعراف والتقاليد التي لا تتصادم مع المبادئ الشرعية والإسلام، حيث إن من المفيد اعتبار العادات لبناء الأحكام وتغير الفتوى مع تغيير العادات، مضيفًا أن الفرع الديني يمكن أن يتحول إلى أصل والأصل لا يمكن أن يتحول إلى فرع.

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