بعد تخرجها من الجامعة.. منح طالبة ثانوية عامة "درجة ونصف" في "العربي"

منحت المحكمة الإدارية العليا الدائرة السادسة تعليم، درجة ونصف درجة لطالبة ثانوية عامة للعام الدراسي 2015-2016، في مادة اللغة العربية بعدما طعنت على إعلان نتيجتها في مادة اللغة العربية، وأكدت الطالبة أنها تستحق درجات زيادة حتى يجرى ترشيحها للكلية التي تستحقها، ورأت المحكمة حقها في الدرجة والنصف على حسب تقرير الخبير، وأمرت بإلزام الجهة الإدارية بمصروفات التقاضي.

واطمأنت المحكمة إلى ما خلصت إليه اللجنة المنتدبة لإعادة تصحيح كراسة إجابة الطالبة، وتأخذ بما انتهت إليه، ومن ثم يحق لابنة الطاعن زيادة ما رصد لها عن إجاباتها في مادة اللغة العربية بمقدار درجة ونصف درجة فقط، تضاف إلى مجموعها الكلى، ما يضحى معه القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إعلان نتيجة ابنة الطاعن فى مادة اللغة العربية غير قائم على سند سليم مخالفا لصحيح حكم القانون ويجب إلغاؤه لإضافة الدرجة والنصف الزيادة.

كان والد الطالبة أقام الطعن عام 2016، بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه بإعلان النتيجة، بعد ندب لجنة محايدة لإعادة تصحيح أوراق إجابة ابنته، مع ما يترتب على ذلك من آثار. أخصها إعلان نتيجة ابنته بالدرجات التى تستحقها وترشيحها للكلية التى تتوافق ومجموع درجاتها بعد التعديل وإلزام جهة الإدارة المصروفات.