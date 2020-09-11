مصرع شاب وطفلين في انفجار أنبوبة داخل منزل بالشرقية

لقي شاب وطفلان مصرعهم إثر إصابتهم في انفجار إسطوانة بوتاجاز، داخل منزلهم في قرية بمركز كفر صقر بمحافظة الشرقية.

وتلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد تلقى مركز شرطة كفر صقر، بلاغا بانفجار أنبوبة غاز داخل منزل بقرية نجوم التابعة لمركز كفر صقر ما أسفر عن حدوث تصدع بعدد من جدران المنزل ووفاة شاب عمره 32 عاما، وشقيقه طفل 8 سنوات، وطفلة 5 سنوات.

انتقلت قوة من الشرطة والحماية المدنية إلى موقع الحادث لمباشرة الواقعة، وجرى الدفع بسيارات إسعاف لنقل الضحايا إلى المستشفى.