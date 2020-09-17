ننشر شروط وخطوات التقدم للالتحاق بالمدن الجامعية عين شمس

أعلنت جامعة عين شمس، فتح الموقع الإلكتروني للطلبة والطالبات (القدامى والمستجدين) للتقدم إلكترونيًا للمدن الجامعية (طلبة ـ طالبات) للعام الجامعي 2021/2020، وذلك حتى يوم الجمعة الموافق 25 سبتمبر 2020 الحالي عبر الرابط من هنـــــــــــا.

ملاحظات هامة

1. في حالة عدم ملء بطاقة التعارف من خلال الموقع، لن يتم النظر في طلب تقدمكم للسكن بالمدن.

2. بعد إعلان نتيجة الطلاب المقبولين سوف يتم طلب ما يثب صحة جميع البيانات عند تقديم الأوراق بالمدن الجامعية وفي حالة ثبوت عدم صحة لأحدها يسقط حق الطالب/ة في التقدم مع اتخاذ الاجراءات القانونية.

3. لا يوجد أي تقديم ورقى أثناء فترة التقديم إلكتروني.

يجب مراعاة ما يلي أثناء تقديم طلب الالتحاق إلكترونيًا:

1. كتابة الاسم رباعي أو خماسي باللغة العربية.

2. الدقة في كتابة البيانات حتى لا يتم تأخير تسكين الطالب إذا ثبت وجود خطأ في البيانات.

3. اختيار (قدامى/مستجدين) وملء بياناتك ثم الموافقة على الإقرار بالأسفل، مع ملاحظة أن الطلاب المستجدين هم طلاب الفرق الأولى أو الاعدادية، الطلاب القدامى هم طلاب ما بعد الفرق الأولى أو الإعدادية.

4. يجب اختيار الجامعة والنوع (ذكر/ انثى) لتظهر أنواع السكن المميز (السكن المميز له تكلفة عالية بالنسبة للسكن العادي).

5. للطلاب القدامى، عند ملء تقدير الطالب يتم كتابة تقدير السنة الدراسية السابقة فقط (أي آخر تقدير حصلت عليه) وتوضيح ما إذا كان دور أول أم دور ثانِ.

6. عند الانتهاء من تسجيل البيانات على الموقع يجب عمل استعلام للتأكد من تمام عملية التسجيل بنجاح وكذلك مراجعة البيانات التي تم تسجيلها.

يجب ملاحظة أنّ ظهور رسالة القبول المبدئي للطالب/ة، تعني أنّه تم مراجعة بيانات الطالب/ة فقط وسيتم دخوله التنسيق، ولا تعني القبول النهائي للطالب/ة للإقامة بالمدن الجامعية.

سيتم إعلان النتيجة الكترونيا للطلاب المقبولين ممن تقدموا خلال الفترة المذكورة أعلاه وتنطبق عليهم شروط الإقامة، ويتم الاستعلام عن القبول من هنـــــــــــا.

وبعد إعلان نتائج الطلاب المقبولين (قبول نهائي) بالمدن، على الطلاب المقبولين قبول نهائي

1. التوجه إلى إدارة المدن الجامعية لتقديم ملفات القبول (المدرجة على الموقع) ورقيًا، والتي من بينها ملء استمارة تنسيق التقدم للمدن الجامعية وشهادة ضمان سداد المستحقات المالية للجامعة وتوقيع الطالبات على إقرار بعدم الزواج.

2. متابعة جدول التسكين على الموقع وبالإدارة العامة للمدن الجامعية.

شروط الإقامة بالمدن الجامعية بعين شمس لعام 2021/2020

لجامعة عين شمس الحق في قبول أو رفض طلب الإقامة في مدنها الجامعية، وفقا لقدرتها الاستيعابية وأولويات القبول بها وطبقًا لأنظمتها الداخلية ولائحتها المعمول بها، ويتم التنسيق على أساس النسبة المئوية للمجموع والأخذ في الاعتبار المسافة بين محافظة القاهرة وعاصمة محافظة إقامة الطالب/ة كعامل تفضيلي مع تحديد عدد أماكن لكل كلية بناءً على إحصائيات الأعوام السابقة.

1. أن يكون الطالب/ة من غير سكان القاهرة الكبرى بثبوت سكنه والإقامة خارجها، علمًا بأن [مراكز (طوخ - كفر شكر - بنها - شبين القناطر) بمحافظة القليوبية ومراكز (الصف - أطفيح - الحوامدية - العياط - البدرشين - منشأة القناطر - الواحات البحرية) بمحافظة الجيزة] تقع خارج نطاق القاهرة الكبرى طبقا لهيئة التخطيط العمراني.

2. أن يكون الطالب/ة حاصل على الثانوية العامة من خارج القاهرة الكبرى.

3. يكون الطالب/ة مقيد نظامي بأقسام الليسانس أو البكالوريوس مع تقديم شهادة تفيد النجاح والتقدير والنسبة المئوية لمجموع درجات الطالب.

4. ألا يكون صدر ضد الطالب/ة عقوبة من إحدى العقوبات التأديبية والمنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات وتعديلاتها أو لائحة المدن الجامعية.

5. ألا تكون على الطالب/ة مستحقات مالية للمدن الجامعية.

6. أن تكون الطالبة غير متزوجة ولم يسبق لها الزواج مع تقديم شهادة إدارية بذلك.

7. تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي للطالب/ة وولى الأمر والضامن على أن يكون تاريخ إصدار هذه البطاقات من عام سابق.

8. اجتياز الكشف الطبي وإجراء التحاليل الطبية المطلوبة ومنها تحليل المخدرات

سيتم إجراء تحليل المخدرات للطلبة والطالبات المقبولين كشرط القبول، حيث أن اجتياز تحليل المخدرات شرط القبول للسكن بالمدن الجامعية، وفى حالة كانت نتيجة تحليل "البول" إيجابية سيتم تحويل الطالب لمركز السموم لإجراء تحليل دم ولو تأكدت إيجابية النتيجة يحرم الطالب من السكن في المدينة حتى يتعافى، وستقدم الجامعة الدعم الطبي للطلاب الراغبين في العلاج.

9. يقبل الطلاب الذين كانوا مقيمين في العام السابق والمنقولين إلى الفرقة الأعلى وتنطبق عليهم شروط الإقامة السابقة، وألا يكون قد تم اخلاؤه إداريا العام السابق (بحد أقصى مرة واحدة) إلا بعذر قهري تقبله السُلطات المختصة، أما من تم قبوله في عام مضى استثناء لظروف اجتماعية أو لضرورة ملحة فإن استمرار إقامتهم يرتبط بإعادة الدراسة لكل حالة منفردة.

10. يتم قبول الطلاب على حسب الأعداد المخصصة لكل فرقة في كل كلية طبقا لإحصائيات الأشغال الفعلي في الأعوام السابقة.

11. يتم التنسيق بين طلاب الدفعة الواحدة على أساس النسبة المئوية لمجموع درجات الطالب مضافا إليه الميزة التفضيلية على حسب بعد عاصمة المحافظة التي يقيم بها الطالب/ة عن محافظة القاهرة.

12. يتم قبول طلاب البرامج المتميزة بنظام الساعات المعتمدة بكليات (الطب - طب الاسنان - الصيدلة - الهندسة - الحاسبات والمعلومات – العلوم – الألسن – التجارة - الزراعة) للسكن بالمدينة الجامعية في الحجرات العادية بالتكلفة الفعلية في حالة وجود أماكن.

13. لا يتم تسكين اي طالب/ة وافد (على منحة أو على نفقته الشخصية) بصفة مؤقتة إلا بعد استيفاء جميع الأوراق والبيانات الخاصة بهم.

14. في حالة توافر أماكن وبعد استيعاب الأولويات بعد موافقة السُلطات المختصة يمكن النظر في قبول بعض الفئات للإقامة بالمدن الجامعية مع تطبيق اللائحة المالية وتكون الأولوية في التسكين للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة.

15. في حالة وجود أماكن شاغرة يتم تسكين الطلاب طبقا لبعد المسافة والتقدير وفي حالة تساوي الجميع في التقدير العام يتم النظر إلى نسبة التقدير للطلاب ويتم ترتيبهم بخصوص باقي الفئات

- الشهادات المعادلة وأبناء المعارين.

- الطلاب الوافدين على منح أو على نفقتهم الشخصية.

- طلاب البرامج العادية بنظام الساعات المعتمدة والحاصلين على GPA من 2 إلى 2.6 أو وفقا للائحة الداخلية للكلية.

فيتم تسكينهم بالأماكن الشاغرة بالتكلفة الفعلية مع مراعاة تطبيق القواعد والشروط المعلنة من قبل السلطات المختصة.

16. استيفاء طلب الإقامة إلكترونيا وبعد إعلان نتيجة القبول يتم تقديم المستندات والإقرارات والتوقيعات ورقية بإدارة المدن.