بعد 20 عاما من طرحها.. "تملي معاك" للهضبة تتخطى 100 مليون مشاهدة

أعلنت الصفحة الرسمية لجائزة الموسيقى العالمية World Music Award، تسجيل كليب أغنية "تملي معاك" للهضبة عمرو دياب، أكثر من 100مليون مشاهدة، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

نشرت الصفحة صورة من ألبوم "تملي معاك"، وعلقت عليها قائلة: "النجم المصري الكبير عمرو دياب يفوق الـ 100 مليون مشاهدة بالأغنية الأيقونة "تملي معاك" عبر "يوتيوب"..

الأغنية من كلمات أحمد علي موسى، ألحان شريف تاج، توزيع طارق مدكور، والكليب من إخراج شريف صبري، ومن إنتاج المنتج الكبير محسن جابر وشركة "عالم الفن".

وقد طرح الألبوم عام 2000 وكان علامة فارقة للهضبة والأغنية المصرية، حيث ضم 10 أغنيات متنوعة منها "العالم الله، كده عيني عينك، صعبان عليا، لوكان يرضيك، بعترف، قلبي اختارك".