اليابان تخفف القيود المفروضة على المباريات ودور السينما

خففت اليابان، اليوم، من قانون الحد من حجم التجمعات في مباريات المحترفين الرياضية ودور السينما وغير ذلك من الفعاليات، وسط مؤشرات لحالة من الاستقرار في حالات الإصابة بفيروس كورونا "كوفيد -19" في جميع أنحاء البلاد.

وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، أنَّه تمّ إلغاء سياسة شغل 50% كحد أقصى من المقاعد في قاعات السينما والمسارح الصغيرة، إلا أن دور عرض الأفلام ومسارح الحفلات الموسيقية الكبرى قررت الحفاظ على التقيد بشغل 50% من المقاعد في الوقت الراهن.

يشار إلى أنَّ مجلس الوزراء الياباني قرر تخصيص 1.64 تريليون ين (15.5 مليار دولار) من الأموال الاحتياطية للسنة المالية 2020 لتعزيز مكافحة الحكومة لوباء فيروس كورونا، بما في ذلك المساهمات في إطار دولي لتطوير اللقاحات.