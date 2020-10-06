أستاذ كيمياء يحذر من خطورة المضادات الحيوية ووضعها في العلف

حذر الدكتور عمر الحلفاوي، أستاذ مساعد الكيمياء الحيوية، بجامعة ريجاينا بكندا، من سوء استخدام المضادات الحيوية، سواء في الاستخدام الشخصي الآدمي، أو وضعها في "علف" الدواجن وغيرها، مؤكدًا أن ذلك يؤدي إلى حدوث ضرر للإنسان.

وأضاف "الحلفاوي"، في مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب عبر تطبيق "سكايب"، في برنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "mbc مصر" أن الاستخدام السيئ قد يؤدي إلى فشل المضادات الحيوية في عملها إذا احتاج لها الإنسان.

وأشار أستاذ مساعد الكيمياء الحيوية، بجامعة ريجاينا بكندا، إلى أن آلاف الناس يستخدمون المضادات الحيوية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، دون أن يحتاجوا إليها، ما دعا منظمة الأمم المتحدة إلى التحذير من إمكانية نقص هذه العقاقير في الأسواق.

وعن بروتوكول العلاج الذي يتلقاه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، أكد "الحلفاوي" أن ترامب يستطيع الوصول إلى الأدوية المختلفة التي يتم التجربة عليها الآن، وهو بالفعل حصل على بلازما المتعافين، كما أنه حصل على عدد من الأدوية ما زالت في مرحلة التطوير والبحث، وليست موجودة في الأسواق.