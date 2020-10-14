محافظ القليوبية يراجع جاهزية المدارس للعام الدراسي الجديد

تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية المدارس للوقوف على جاهزيتها لاستقبال العام الدراسي الجديد والتأكد من انتهاء أعمال الصيانة، وفقًا لخطة الدولة والمحافظة ومراجعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد حفاظا على أرواح الطلبة والطالبات.

رافق المحافظ خلال جولته، اليوم، طه عجلان، مدير مديرية التربية والتعليم، والمهندس علي عبد الستار، رئيس مجلس مدينة بنها، والمهندسة أمل فوزي، رئيس مجلس مدينه قها، ومجدي نجاح، رئيس مجلس مدينة قليوب.

وخلال الجولة زار المحافظ مدرسة عمر بن عبد العزيز الابتدائية بمدينة بنها ومدرسة الشهيد هشام إبراهيم بيومي الإعدادية بنات بمدينة قها ومدرسة الفريق سعد الدين الشاذلي الرسمية للغات ومدرسة سنديون الإعدادية بنات بمركز ومدينة قليوب، ومدرسة الشهيد مصطفى لطفي سلامة الثانوية التجارية للبنات بحي غرب شبرا الخيمة.

وتفقد المحافظ بعض فصول وحجرات المدراس وتأكد من وجود بوابات التعقيم بها، وشدد على استكمال أعمال الصيانة البسيطة وتنظيف زجاج الفصول، وتابع أعمال النظافة والتطهير بالمدرسة ودهان الأسوار.

وأشار المحافظ إلى التنبيه على كافة رؤساء مجالس المدن والأحياء والوحدات المحلية باستمرار أعمال النظافة والتطهير ورفع المخلفات والتجميل حول المدارس وإزالة كافة الإشغالات ومنع انتشار الباعة الجائلين.

وشدد على ضرورة الاهتمام بنظافة المدارس من الداخل والخارج ودورات المياه بها وتطهيرها باستمرار، للحفاظ على صحة طلبة وطالبات المدارس، وتعليمهم السلوكيات الصحية السليمة، ووقايتهم من كافة الأمراض المعدية ومن بينها الفيروسات مثل كورونا وإنفلونزا الطيور وغيرها.

واطمأن الهجان من مديرية التربية والتعليم على وصول وتسليم الكتب الدراسية لجميع المراحل التعليمية وكذلك الإنتهاء من أعمال الصيانة و إصلاح الأثاثات المدرسية ومراجعة أعمال الكهرباء و المياه و التهوية، كما تم التنبيه على رؤساء المراكز و المدن و الأحياء بتدشين حملات نظافة يومية لرفع القمامة و الإشغالات أولاً بأول من محيط المدارس بنطاق دائرة المحافظة و عدم السماح للباعة الجائلين بالتواجد حول أسوار المدارس.