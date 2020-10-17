مجهولون يمزقون دعاية مرشح للنواب والمنافسة تشتعل بالفيوم

اشتعلت المنافسة بين المرشحين في الدائرة الأولى بمحافظة الفيوم، ومقرها مركز ومدينة الفيوم، قُبيل انتهاء فترة الدعاية وبدء الصمت الانتخابي بساعات قليلة، حيث قام مجهولون بتمزيق لافتات وملصقات ودعاية اللواء أشرف عزيز، عضو مجلس النواب عن قائمة "في حب مصر"، ومرشح آخر مستقل، يخوض سباق انتخابات مجلس النواب على أحد المقاعد الفردية بالدائرة.

وقال اللواء أشرف عزيز، في تصريحات لـ"الوطن" أنّ ما حدث هو أفضل دعاية انتخابية له على الإطلاق، وبدلاً من أن تتسبب في إلحاق الضرر بحملته الانتخابية عبر تقطيع البانرات، قبل بدء فترة الصمت الانتخابي، وعدم تمكنه من عمل غيرها وتعليقها، إلا أنّه استفاد كثيراً من تلك الواقعة، التي أكسبته تعاطف المواطنين الذين تضامنوا معه، ودشنوا حملة مكبرة للتضامن معه على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار "عزيز" إلى أنّه تلقى مئات المكالمات لمواساته فيما حدث، وإخباره بأنّ الجميع يدعمه ويقف إلى جواره، قائلاً إنّه من شدة تأييد المواطنين له، وزيادة أعدادهم بشكل كبير، كان يخشى أن يقول منافسيه إنّه وراء تمزيق دعايته الانتخابية من أجل كسب تعاطف الناخبين وكسب أصواتهم.

ويتنافس 12 مرشحاً في الدائرة الأولى بمركز ومدينة الفيوم على ثلاثة مقاعد، وهي أشد دوائر المحافظة منافسة بين المرشحين، حيث يتنافس فيها أقوى المرشحين، أبرزهم من النواب السابقين "أشرف عزيز"، و"سيد سلطان"، يليهما "محمد محمود أحمد عبد القوي"، و"عبد التواب عبد القادر أبو النور"، مرشحي حزب "مستقبل وطن"، على المقاعد الفردية.

ويبلغ عدد المرشحين في محافظة الفيوم 81 مرشحاً، بينهم 3 سيدات، يتنافسون فيما بينهم على 10 مقاعد، موزعين على 4 دوائر انتخابية، بعدما رفضت محكمة القضاء الإداري 8 طعون من مرشحين مستبعدين، بسبب عدم اكتمال الأوراق المطلوبة أو عدم اجتيازهم فحص المواد المخدرة، بالإضافة إلى تنازل "جلال محمد زين العابدين"، فردي مستقل، عن دائرة أبشواي ويوسف الصديق والشواشنة.