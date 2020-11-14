منافسة شرسة بين النواب والوجوه الجديدة في الإعادة بسوهاج

بدخول عدد من الوجود الجديدة في جولة الإعادة من انتخابات مجلس النواب، في عدد من الدوائر بمحافظة سوهاج، زادت آمالهم وتطلعاتهم للفوز بعضوية البرلمان، بعد أن منحهم الناخبون الأصوات الكافية للدخول في المنافسة مع النواب الحاليين، ويظهر المشهد العام اقتراب عدد منهم بالفوز بعضوية المجلس، بعد أن حققوا شعبية كبيرة في الشارع.

ويوجد في محافظة سوهاج دائرتان، هما "المراغة" و"المنشاه"، تجري المنافسة فيهما بين الوجوه الجديدة، بعد خرج نواب الدائرتين من المنافسة، ولم يتمكنا من الدخول في جولة الإعادة، فدائرة المراغة المخصص لها مقعد واحد، تجري المنافسة بين أحمد أبو دهب علام، ورفعت شكيب، وهما من الوجوه الجديدة، وكذلك دائرة المنشاه، والمخصص لها مقعد واحد، تجري الإعادة بين عاطف كعربان، وإسماعيل مظهر أبو كريشة، وهما أيضاً من الوجوه الجديدة.

أما في دائرة مركز جرجا، والمخصص لها مقعدان، وتضم مركزي "جرجا والعسيرات"، تجري الإعادة بين كل من ياسر نصر، النائب الحالي ومرشح حزب "الشعب الجمهوري"، وخليفة رضوان، نائب سابق ومرشح حزب "مستقبل وطن"، وعبد المنعم أبو الفتوح، واسماعيل الطهطاوي، مرشحين مستقلين لمع اسميهما بشكل كبير في الدائرة، وهما من الوجوه الشابة، ويلتف حولهما قطاع عريض من الشباب.

وفي الدائرة الرابعة، ومقرها طهطا، والمخصص لها 3 مقاعد، دخل جولة الإعادة من النواب الحاليين مصطفى سالم، وصلاح شوقي عقيل، ومصطفى حسين أبو دومة، في منافسة 3 من الوجوه الجديدة، وهم نشأت فؤاد عباس، وإيهاب مصلح أبوعقيل، وإبراهيم أبو دوح، وتشتعل المنافسة بشكل كبير، نظراً لاتساع الدائرة، التي تضم 3 مراكز هي جهينة وطما وطهطا، وهي الدائرة الوحيدة في المحافظة التي تضم 3 مقاعد، ولم تظهر بعد أشكال التحالفات بها.

وفي الدائرة الأولي ومقرها مدينة سوهاج، دخل جولة الإعادة نائبان سابقان، هما حازم حمادي، وأحمد فقير رضوان، ومن الوجوه الجديدة حاتم مبارك، وأحمد إبراهيم عطية، وتجري منافسة شرسة بين المرشحين الأربعة، وتعتبر الدائرة من الدوائر المترامية الأطراف، مقارنةً بباقي الدوائر.

وفي دائرة اخميم، والتي تضم اخميم وساقلته، تجري المنافسة على المقعد بين نائب حالي ونائب سابق واثنين من الوجوه الجديدة، وتجري المنافسة بين زكريا حسان، نائب حالي، وعفيفي الشريف، نائب سابق، ومن الوجوه الجديدة محمد لبيب، وأحمد جاد الرب، وتشهد الدائرة صراعاً شرساً بين المرشحين لوجود 3 منهم في منطقة واحدة، وهي مدينة ساقلته.